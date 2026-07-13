Mnohí robia v júli tú istú chybu a záhrada na to dopláca. Na toto by ste podľa odborníka nemali zabudnúť
Nie je to len o polievaní či kosení.
Leto je obdobím, keď záhrady hýria farbami a mnohí si konečne môžu vychutnať výsledky svojej práce. Práve v čase, keď všetko kvitne a pôsobí takmer bezchybne, však býva najľahšie poľaviť v starostlivosti. Odborníci pritom upozorňujú, že niekoľko jednoduchých úkonov môže rozhodnúť o tom, či zostane záhrada krásna aj v ďalších týždňoch.
Ako uvádza portál Záhradkár, júl patrí medzi najdôležitejšie mesiace záhradkárskej sezóny. Odborník na záhradníctvo James Ewens odporúča sústrediť sa na niekoľko pravidelných činností, ktoré podporia kvitnutie rastlín, pomôžu opeľovačom aj vtáctvu a zároveň znížia riziko problémov so škodcami.
Nečakajte na víkend
Jednou z najjednoduchších, no zároveň najúčinnejších prác je pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov. Rastliny tak nebudú zbytočne míňať energiu na tvorbu semien a môžu pokračovať v ďalšom kvitnutí.
Týka sa to najmä letničiek, ruží, georgín či krasuliek. Pravidelnú starostlivosť ocení aj hrachor a rastlinám pestovaným v črepníkoch alebo závesných nádobách prospeje priebežné prihnojovanie.
Voda nestačí
Počas horúcich dní býva najväčším pokušením vziať hadicu vždy, keď sa rastliny zdajú byť unavené. Ani pri zalievaní však neplatí, že viac znamená lepšie. Najvhodnejšie je polievať skoro ráno alebo večer, keď sa voda neodparuje tak rýchlo.
Pred zalievaním sa oplatí skontrolovať prstom pôdu v hĺbke. Ak je ešte vlhká, rastliny ďalšiu dávku vody zatiaľ nepotrebujú. Odborníci zároveň odporúčajú zalievať menej často, ale výdatnejšie.