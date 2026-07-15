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Cítite sa po pristátí nafúknutí a bez energie? Experti poznajú trik, ktorý vám v lietadle zaručene pomôže
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Cítite sa po pristátí nafúknutí a bez energie? Experti poznajú trik, ktorý vám v lietadle zaručene pomôže

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / magnific.com, @freepik

Lietanie dá telu zabrať viac, než si myslíme.

Dorazíte do vysnívanej destinácie, no namiesto radosti prichádza únava, nafúknuté brucho a pocit, akoby ste nespali dva dni. Mnohí to pripisujú skorému vstávaniu či dlhej ceste. Odborníci však hovoria, že dôvod je oveľa jednoduchší – počas letu naše telo pracuje v úplne iných podmienkach, než na aké je zvyknuté.

Ako upozorňuje portál Metro, samotné lietanie predstavuje pre organizmus sériu zmien, ktoré síce zdravému človeku neublížia, no môžu sa podpísať pod to, ako sa cítime po pristátí. Dobrou správou je, že niekoľko jednoduchých návykov dokáže nepríjemné následky zmierniť.

Nie je to náhoda

Ak sa po lete cítite bez energie alebo máte problém sústrediť sa, nie je to len dôsledok skorého budíka. V kabíne lietadla totiž panujú odlišné podmienky než na zemi. Hoci je pretlakovaná, tlak zodpovedá približne pobytu vo vyššej nadmorskej výške. To znamená, že organizmus prijíma o niečo menej kyslíka než zvyčajne.

Foto: magnific.com, @jannoon028

Farmaceutka Thorrun Govindová vysvetľuje, že u zdravých ľudí nejde o nič nebezpečné. Práve mierne znížené okysličenie však môže spôsobiť únavu či pocit, že človek rozmýšľa pomalšie ako obvykle. Nepomáha tomu ani prostredie na letisku. Davy ľudí, kontroly, čakanie či obavy, či sme na nič nezabudli – to podľa odborníkov zvyšujú hladinu stresu ešte pred samotným nástupom do lietadla.

Čo zažíva telo vo vzduchu?

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