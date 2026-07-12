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Osoľte si melón, výsledok vás prekvapí. Zvláštny trik vyrieši hneď dva problémy, v lete ho oceníte
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Osoľte si melón, výsledok vás prekvapí. Zvláštny trik vyrieši hneď dva problémy, v lete ho oceníte

Ilustračné foto / AI.
Ilustračné foto / AI. — Foto: Unsplash/Thomas Park, Chat GPT

Najlepšie je najskôr ho nakrájať, potom osoliť a chvíľu počkať.

Uprostred leta je každá dobrá rada nad zlato. Tipy, ako ochladiť dom počas najväčších horúčav, ušetriť miesto v kufri pri balení na dovolenku či uľaviť telu v 40-stupňových teplotách, sú totiž na nezaplatenie. K oddychu na záhrade alebo pri vode navyše už tradične patrí aj šťavnatý melón a práve jeden trik, ktorý sa ho týka, sa v posledných dňoch stal hitom internetu.

Zvláštny nápad, ktorý funguje

Sladký červený melón je jedným zo symbolov leta. Vychutnať si ho poriadne vychladený pri bazéne či na kúpalisku, kde vôbec neprekáža, ak vám po rukách začne stekať lepkavá šťava, je stelesnením predstavy dokonalého letného dňa stráveného pri vode.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/An Shved

Aj z tejto pochúťky sa dnes ľudia snažia vyťažiť maximum a na sociálnych sieťach sa najnovšie začali objavovať príspevky, podľa ktorých chutí najlepšie s trochou soli. Tento nápad je však podľa mnohých prinajmenšom zvláštny a iní sa zase domnievajú, že ide len o spôsob, ako doplniť elektrolyty stratené potením počas horúcich dní. Skutočným dôvodom je pritom aj niečo ďalšie.

Ilustračné foto / Gazpacho.
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Pomôže aj šťava z limetky

Podľa magazínu Southern Living vyšiel v novinách v Južnej Karolíne už v roku 1934 príbeh cestovateľa, ktorý v Japonsku ochutnal osolený melón. Len o niekoľko rokov neskôr noviny publikovali ďalší článok o tom, že solenie je ten najlepší spôsob, ako melón pripraviť na konzumáciu. Dôvodom je totiž výsledná chuť.

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