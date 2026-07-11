Veľký test špekáčikov: Prekvapili lacnejšie zo supermarketov, kvalitu spoznáte jednoduchým spôsobom
Skúsený mäsiar vie zistiť kvalitu špekáčiku v obchode aj pri opekaní.
Leto si mnohí bez opekania špekáčikov ani nevedia predstaviť. Pulty obchodov sú dnes plné klasických aj prémiových údenín, no z obalu často nie je jasné, ktorá z nich sa naozaj oplatí kúpiť. Odpoveď priniesol veľký test českého spotrebiteľského portálu Arecenze.cz, ktorý porovnal deväť rôznych špekáčikov. Výsledky ukázali, že medzi najlepšie sa dostali nielen prémiové výrobky, ale aj produkty z obchodných reťazcov.
Kvalitu zistíte už na prvý pohľad
Ak si myslíte, že dobrý špekáčik spoznáte iba podľa ceny alebo známej značky, mäsiar Martin Čejka s tým nesúhlasí. Ako tvrdí, kvalitný špekáčik musí obsahovať najmä hovädzie a bravčové mäso spolu s chrbtovou slaninou. Predpisy určujú, že by mal obsahovať aspoň 40 percent mäsa a nemal by obsahovať strojovo oddelené mäso, známe ako separát. „Obsah tuku by nemal presiahnuť 45 percent a špekáčik by nemal obsahovať lepok ani sóju,“ upozornil Martin Čejka pre portál PrahaIN.cz.
Dôležitá je aj použitá slanina. Do kvalitného špekáčika patrí výlučne chrbtová slanina, ktorá pri opekaní zostáva v ňom. Niektorí výrobcovia používajú jemnejšiu slaninu alebo rôzne emulzie z kože, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výslednú chuť aj konzistenciu.
Jednoduchý test pri ohni
Skúsený mäsiar odporúča pozrieť sa aj na rez špekáčika. Po prekrojení by mal mať pevnú a rovnomernú štruktúru bez veľkých dutín. Na reze musí byť viditeľná štruktúra mäsa aj typické biele tukové očká a svetloružová farba. „Keď sa zahryznete do opečeného špekáčika, mal by byť plný šťavy,“ uviedol skúsený mäsiar, ktorý vie zistiť kvalitu tovaru priamo pri opekaní. „Kvalitný špekáčik spoznáte podľa toho, že vám pri opekaní nespadne z paličky do ohňa,“ prezradil.
Práve tieto vlastnosti boli základom aj pri veľkom spotrebiteľskom teste českého portálu Arecenze.cz, ktorý porovnal deväť bežne dostupných špekáčikov. Všetky špekáčiky pripravovali rovnakým spôsobom na otvorenom ohni a zamerali sa predovšetkým na chuť, šťavnatosť, množstvo mäsa, vyváženosť korenia aj vzhľad po opečení. Výsledky ukázali, že vyššia cena automaticky neznamená lepší výrobok. Veľmi dobre obstáli aj niektoré špekáčiky z obchodných reťazcov.