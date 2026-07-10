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Vyvárala aj prezidentovi Havlovi. Vďaka osvedčenému triku kuchárky Čiriny budú pagáče vždy mäkké
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Vyvárala aj prezidentovi Havlovi. Vďaka osvedčenému triku kuchárky Čiriny budú pagáče vždy mäkké

Irena Košíková / Ilustračné foto.
Irena Košíková / Ilustračné foto. — Foto: Facebook/Čirina Košíková, Instagram/peciem_pre_radost

Vedela si poradiť, aj keď oškvarky neboli šťavnaté. 

Roky viedla vlastnú reštauráciu, prispievala svojimi receptami do časopisu, napísala štyri kuchárske knihy, varila pre gréckeho veľvyslanca a aj pre prezidenta Václava Havla. Pani Irena Košíková, ktorú všetci poznali ako Čirinu, si svojím kulinárskym umením získala každého vrátane mnohých známych osobností. Najdôležitejšie však pre ňu bolo to, že mohla robiť, čo úprimne milovala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329133930568373&set=pb.100004153055959.-2207520000&type=3

„Jeden čas som uvažovala, že s rodičmi zostanem na statku a budem im pomáhať. Moja mama mi hovorila, že sa tým v živote neuživím, keď sa nechcem hrabať v hline. Mala pravdu. Išla som do učenia a nakoniec som šťastná, že som v živote mohla robiť to, čo som mala rada,“ zhodnotila pred rokmi v rozhovore pre časopis Vital.

Osvedčený postup

Po roku 1990 začala pracovať na gréckej ambasáde. Vtedajší veľvyslanec mal manželku kuchárku, spolu s Čirinou si vymieňali recepty a navzájom sa inšpirovali, no začiatky na veľvyslanectve neboli len ružové.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=689150244566738&set=a.318423438306089

„Keď sme chystali prvý diplomatický obed a ona povedala, že urobíme šesť druhov šalátov, úplne som sa zosypala. Vypúlila som na ňu oči a zostala stáť. Ona zobrala vodiča a odišla do Viedne na trh, priviezla veci, ktoré sú dnes už úplne samozrejmé, napríklad brokolicu, ale my sme to vtedy nepoznali,“ spomínala vychýrená kuchárka.

Imrich Lintner / Ilustračné foto.
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Vo svojej zbierke receptov mala aj tip na mäkké oškvarkové pagáče, ktoré sa dajú pripraviť aj vtedy, keď oškvarky nie sú práve najšťavnatejšie. Stačí sa len inšpirovať jej osvedčeným postupom.

Oškvarkové pagáče podľa Čiriny:

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POKRAČOVANIE ČLÁNKU

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