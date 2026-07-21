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S rodinou sa pozabávate a neskrachujete. VEĽKÝ PREHĽAD vodných parkov v Poľsku, ktoré sú na skok od nás
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S rodinou sa pozabávate a neskrachujete. VEĽKÝ PREHĽAD vodných parkov v Poľsku, ktoré sú na skok od nás

Ak v lete túžite po zábave vo vodnom parku skúste sa inšpirovať aj u našich susedov. 

Majú termálnu vodu, tobogány a služby, ktoré si návštevníci pochvaľujú. Vodné parky v Poľsku majú navyše povesť, že sú v porovnaní so obdobnými parkami na Slovensku aj výrazne lacnejšie.

Pozreli sme sa na aktuálne cenníky šiestich parkov v blízkosti slovenských hraníc, ktoré vo veľkom navštevujú aj turisti zo Slovenska a zistili, či sa vycestovať za nimi aj naozaj oplatí. 

1. Chocholowskie Termy

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Príspevok používateľa Chochołowskie Termy (@chocholowskietermy)
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Chocholovskie Termy patria medzi najznámejšie termálne vodné parky v Poľsku a nachádzajú sa doslova len pár kilometrov od slovenských hraníc. Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú v prevádzke celoročne, sú dva plavecké bazény s masážnymi tryskami, jacuzzi aj veľká detská bazénová zóna. Ďalší obrovský bazén vrátane divokej rieky sú zas vo vonkajšej časti kúpaliska, na mieste sú aj tri druhy tobogánov.

Za celodenné vstupné zaplatí dospelý človek v prepočte 36 eur, dieťa od 3 do 16 rokov 29 eur a seniori o niečo viac než 31 eur. V prípade rodiny s deťmi môžete využiť aj zvýhodnené vstupné - rodina s jedným dieťaťom zaplatí 77 eur, tá s dvomi deťmi takmer 91 eur. Deti do troch rokoch sa kúpu zadarmo. V ponuke majú aj časovo obmedzené vstupné na tri hodiny, poprípade len večerný vstup. 

2. Termy Goracy Potok

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Príspevok používateľa Termy Goracy Potok (@termygoracypotok)
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Ďalšie termálne kúpalisko sa nachádza v obci Szaflari má až 22 bazénov, pričom teplota vody v bazénoch sa pohybuje od 34 do 40 stupňov. Nechýbajú plavecké, relaxačné bazény, vírivky, aj detské prvky či divoká rieka a to všetko s výhľadom na Tatry.

Deti do 100 centimetrov vstupné neplatia, dospelý za celodenný lístok zaplatí 31 eur, dieťa nad 100 centimetrov 26,50 euro a rovnako tak aj seniori. Rodina s jedným dieťaťom si môže zakúpiť zvýhodnené vstupné za 77 euro, pričom každé ďalšie dieťa si doplatí približne 15 eur.    

3. Terma Bania

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Príspevok používateľa Terma Bania (@termabania)
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Termálny vodný park Bania sa nachádza v blízkosti tatranského strediska Zakopane. Má 14 bazénov s tobogánmi, pričom vodná plocha je až vo veľkosti 2400 m². Teplota vnútorných bazénov je až 38 stupňov. Počas letnej sezóny je plocha rozšírená o ďalšie vodné ihriská s vodnými delami, nafukovacie ihrisko aj vodnú šmýkačku. 

V ponuke je väčšie množstvo časovo obmedzených lístkov - od ranného vstupu, cez dva a pol a štyri a pol hodinové lístky až celodenné. Dieťa do 104 centimetrov platí jeden zloty, čo je asi 23 centov, dieťa do 13 rokov 31 eur, seniori 33 a dospelý 35 eur. Ale pozor - uvedené ceny platia len v prípade, že si lístky zakúpite vopred online, pri platbe na mieste sú rádovo vyššie. Rodinné vstupné s dvomi deťmi na 3 a pol hodiny (nedá sa zakúpiť celodenná rodinná vstupenka) stojí online 60 eur, na mieste už 73. 

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