Zlodejov chytá sám a dáva im lekciu do života. Polícia pátra po Batmanovi, ktorý sa stal hrdinom ľudí
Scenár sa podľa polície stále opakuje.
Vzal niekto spravodlivosť do vlastných rúk? Polícia v centrálnej časti Mexika v meste Lagos de Moreno má plné ruky práce. Nielenže zápasí s vysokou kriminalitou v regióne, ale najnovšie musí vyšetrovať záhadné prípady v uliciach, ktoré sa odohrávajú výlučne v noci. Nezvyčajné úkazy sa v posledných týždňoch stále opakujú a každý z nich má rovnaký priebeh.
Tajomný batman
Tamojšia polícia doteraz zaznamenala päť prípadov, keď ráno objavila mužov, ktorí boli lepiacou páskou prilepení k stožiarom verejného osvetlenia. Každý z nich mal na čele napísaný nápis „zlodej“ a na stĺpe prilepený zoznam zločinov, za ktoré mal byť zodpovedný.
Prvý prípad sa udial 13. júna. Strážcovia zákona pracujú s verziou, že sa medzi miestnymi pohybuje samozvaný strážca poriadku, keďže mesto dlhodobo zápasí s miestnymi gangmi, informuje The Sun. Na sociálnych sieťach tak získava veľkú popularitu a dokonca si vyslúžil označenie Batman.
Sú mu vraj na stope
Polícia ho pritom vníma viac ako násilníka než hrdinu z jedného dôvodu.