Slovenská dedina sa pýši unikátnym darom z Hollywoodu. Američania neverili, čo dokážu naše vétriesky
Vo filme vtedy účinkovali takmer všetci dedinčania.
Keď sa ľudia na sociálnych sieťach dozvedia, že v malej dedinke pri Košiciach stojí obrovská hollywoodska filmová rekvizita, neveria vlastným očiam. „Choďte do Hája!“ smejú sa v komentároch. Desaťmetrový anjel s odstreleným krídlom pôsobí ako výjav z apokalyptického filmu a vlastne ním aj je. Informačná tabuľa návštevníkom dodnes pripomína, že „nepriletel z nebies, ale spoza veľkej mláky“.
Zahrala si celá dedina
V obci Háj v Slovenskom krase dodnes stojí socha anjela, ktorú tu po sebe zanechali americkí filmári po nakrúcaní vojnovej drámy Za nepriateľskou líniou s Owenom Wilsonom a Genom Hackmanom v hlavných úlohách. Hoci od premiéry filmu prešli už roky, anjel bez krídla sa stal nečakaným symbolom dediny a vyhľadávanou turistickou atrakciou. „Táto socha je dôkazom toho, že Háj je svetoznáma obec a stala sa súčasťou hollywoodskej filmovej produkcie,“ uviedla pre tvnoviny.sk niekdajšia starostka, ktorá prezradila, že nakrúcanie filmu v obci málo význam aj pre samotných dedinčanov.
„Takmer celá dedina v ňom účinkovala v úlohách štatistov a bola z toho celkom dobrá zárobková činnosť,“ spomínala na osudný rok 2000. Obrovská socha sa objavila v dramatických scénach filmu, v ktorých sa hlavný hrdina zachraňuje pred nepriateľskou paľbou. Anjela rozstrieľali, poškodili mu krídlo a práve jeho silueta sa stala orientačným bodom v jednej z najnapínavejších častí snímky, keď zachránia Owena Wilsona.
Umelý sneh a „vétrieska“
Po nakrúcaní venovali americkí filmári sochu miestnym, hoci sa o anjela pôvodne sporili tri obce. Nakoniec ho získali Hájčania – aj preto, že ponad obec oddávna vedie Anjelská cesta. Pravdou však je aj to, že filmári mali v dedine zázemie a na miestnom futbalovom štadióne dokonca vyrábali umelý sneh.