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Pomenovali ju podľa poprsia známej speváčky. Prvá klonovaná ovca nikdy nevidela slnko ani nežrala trávu
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Pomenovali ju podľa poprsia známej speváčky. Prvá klonovaná ovca nikdy nevidela slnko ani nežrala trávu

Od narodenia svetoznámej ovce Dolly prešlo už 30 rokov. 

Vedecký pokrok, ale aj obrovský biznis. Tridsať rokov od narodenia klonovanej ovce Dolly sa ukazuje, ako sa všetky obavy súvisiace s klonovaním naplnili.

Všetko držali v tajnosti

Keď sa začiatkom júla 1996 narodila ovca Dolly, ani jej ošetrovatelia netušili, že ide o tak výnimočné zviera. Na jej stvorenie totiž vedci použili vajíčko zbavené jadra a bunky, ktoré odobrali z tela inej ovce. Zviera, ktoré prišlo na svet, bolo vernou kópiou darkyne bunkového jadra.

A aj keď nešlo o úplne prvé vyklonované zviera na svete, Dolly bola úplne bez pochýb zo všetkých najslávnejšia. V jej stajni sa pravidelne striedali televízne štáby, ale nikdy sa jej nepodarilo žiť typickým ovčím životom.

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Z bezpečnostných dôvodov trávila dni v betónovom boxe a miesto trávy konzumovala špeciálne pilulky. Vedci z Edinburghu sa domnievali, že mimo ústavu by na ňu číhali rôzne nebezpečenstvá, proti ktorým by sa nedokázala ubrániť. Meno Dolly získala po americkej country speváčke Dolly Partonovej, ktorá sa o to zaslúžila tým, že vedcom jej poprsie pripomínalo vemená ovce, z ktorej Dolly vznikla.

„Dolly vznikla z bunky mliečnej žľazy a my sme si nedokázali spomenúť na pôsobivejšie poprsie než tie, ktoré má Dolly Partonová," vyhlásil vtedy hlavný realizátor pokusu klonovania Ian Wilmut. V dnešnej dobe si už zrejme nedokážeme predstaviť, že by vo vedeckom prostredí padlo takéto úprimné vysvetlenie pre verejnosť a nevyvolalo by to vlnu pobúrenia. Pred 30 rokmi sa nad tým nikdy zvlášť nepozastavoval.

Instagram Post
Príspevok používateľa Dolly Parton (@dollyparton)
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Pri klonovaní si vedci neboli celkom istí výsledkom, šanca na úspech bola veľmi malá. Pri pokuse vytvorili 277 párov buniek, z ktorých vzišlo presne 29 embryí. Z nich sa len 13 dostalo do tiel náhradných ovčích matiek, ale na svet sa prišlo len jediné z nich - Dolly.

Vedci príchod na svet klonovanej ovce tajili sedem mesiacov, pretože si chceli byť istí, že ide naozaj o klon pôvodnej ovce. Správa o narodení klonovanej ovce vyvolala vo vedeckej obci senzáciu, keďže dlhé roky prevládalo presvedčenie, že klonovanie nie je možné.

Zomrela mladá

Dolly počas svojho života porodila šesť jahniat a aj keď sa počas prvého roka jej života zdalo, že sa nijako nelíši od bežných oviec, postupne sa začali odhaľovať problémy.

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