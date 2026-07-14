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Vesmír jej prihral muža, ktorý je výrazne mladší. Jadranka našla lásku v momente, keď to už nečakala
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Vesmír jej prihral muža, ktorý je výrazne mladší. Jadranka našla lásku v momente, keď to už nečakala

Jadranka našla lásku pri mladšom partnerovi. Vpravo s komikom Ferom Jokeom.
Jadranka našla lásku pri mladšom partnerovi. Vpravo s komikom Ferom Jokeom. — Foto: Instagram @ jadrankahandlovska

Speváčka si svoje súkromie chráni a tak o jej novom partnerovi dlho nik netušil.

Keď jej pred rokmi stroskotalo manželstvo, nasledovalo dlhé obdobie samoty. Jadranka Handlovská to v päťdesiatke na poli lásky vzdala a v nový vzťah už ani nedúfala. Amor si však pre ňu pripravil krásne prekvapenie a jej život obrátil naruby. Známa speváčka balkánskych piesní je dnes dokonca zasnúbená a teraz sa rozhodla, že urobí výnimku a v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prehovorila o svojej láske.

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Príspevok používateľa Jadranka Handlovská (@jadrankahandlovska)
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Dá sa to aj 57-mičke

Umelkyňa, ktorá začínala ako rosnička, má za sebou úspešnú kariéru a svojou hudbou roky rozdáva radosť ľuďom navôkol. Je to už 25 rokov, čo vypredáva koncerty a zabáva svojich fanúšikov. A hoci sa narodila v Bratislave, korene má na Balkáne – aj preto si ju môžete vypočuť v srbčine či v chorvátčine.

Jadranka / S blízkymi.
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No zatiaľ čo sa jej v hudobnej brandži darilo, v súkromí to také ružové nebolo. Najprv jej nevyšlo manželstvo a neskôr sa dlho potýkala s obdobím samoty. Po predošlom neúspešnom vzťahu postavila okolo seba ochranný múr a v nový vzťah už akosi ani nedúfala. „Bola som dlho sama. Snáď nikoho neprekvapuje, že som to vo veku 50 plus vzdala. Nič nečakám, len s láskou prijímam,“ priznala speváčka, ktorú si láska napokon našla.

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Príspevok používateľa Jadranka Handlovská (@jadrankahandlovska)
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O svojom novom partnerovi prvýkrát prehovorila pred dvomi rokmi. „Som šťastná a zamilovaná. Dá sa to aj v 57-mičke,“ prezradila vtedy Jadranka v relácii Plus 7 dní NAOSTRO špeciál. A hoci si súkromie chráni, teraz urobila malú výnimku a o mužovi, ktorý si získal jej srdce a dnes jej snúbencom, povedala pár slov.

Zbúral bariéry

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