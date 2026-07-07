Mexická metóda v lete hydratuje aj lieči opicu. Miestni si do minerálky pridávajú dve ingrediencie
Nápoj si dávajú na osvieženie, ale aj na podráždený žalúdok.
Po akom nápoji siahnete počas letných horúčav, keď nedokážete uhasiť smäd? V Mexiku už celé desaťročia nedajú dopustiť na jednoduché riešenie – nápoj suero, ktorý obsahuje len tri ingrediencie. Aj keď to môže pôsobiť príliš ľahko, tento drink pijú Mexičania počas horúcich dní, ale aj po športovaní či po prebdenej noci, keď potrebujú vyliečiť „opicu“.
Vyzerá ako koktail
Ak by ste si suero vypýtali v mexickej nemocnici, dostali by ste infúziu na doplnenie tekutín. V reštaurácii či bare však pod rovnakým názvom prinesú vysoký pohár plný ľadu, čerstvej limetkovej šťavy a perlivej minerálnej vody s okrajom obaleným v soli.
„Je to nealko margarita,“ opísala novinárka Carolynn Carrenová pre Los Angeles Times. Nápoj si vraj obľúbila natoľko, že počas dlhých letných večerov siahla radšej po ňom ako po alkohole. Suero podľa nej pôsobí slávnostne ako koktail, no zároveň človek zostáva hydratovaný a na druhý deň sa zobudí bez nepríjemných následkov. „Dalo by sa dokonca tvrdiť, že po vypití suera sa budete cítiť lepšie, ako keby ste suero nepili. O ktorom inom koktaile by ste to mohli povedať?“ zavtipovala.
Liek na opicu
Limetka so soľou sú neoddeliteľnou súčasťou mexickej gastronómie. Dochucujú nimi ovocie, polievky, tacos, pivo aj obyčajnú minerálku. „Mexičania pridávajú limetku a soľ takmer ku všetkému – dokonca aj do vody,“ uviedol magazín Edible Brooklyn. Práve z tejto tradície vzniklo aj suero, ktoré sa v krajine považuje za jeden z najznámejších domácich prostriedkov proti opici. Mnohí si ho však dávajú aj pri podráždenom žalúdku alebo jednoducho na osvieženie počas horúcich dní.
Vďaka soli obsahuje suero elektrolyty, predovšetkým sodík a draslík, ktoré telo prirodzene stráca pri potení. Tie môžu pomôcť s dopĺňaním tekutín po intenzívnej fyzickej námahe, pobyte na slnku alebo pri dehydratácii spôsobenej vracaním či hnačkou.