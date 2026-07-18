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Uhorky nikdy nekupujte, ak uvidíte jedno varovné znamenie. Spoľahlivo prezradí, či budú chrumkavé
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Uhorky nikdy nekupujte, ak uvidíte jedno varovné znamenie. Spoľahlivo prezradí, či budú chrumkavé

Uhorky sa skladajú prevažne z vody.

Uhorky patria medzi najobľúbenejšiu a najosviežujúcejšiu zeleninu, ktorú často nájdete v šalátoch po celý rok. Ich kvalita sa však môže značne líšiť a rozdiel medzi chrumkavou a zmäknutou uhorkou výrazne ovplyvňuje chuť jedla. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako v obchode zistiť čerstvosť uhorky bez toho, aby ste sa jej museli dotýkať alebo ju krájať. Informuje o tom portál Index.

Foto: Wikimedia Commons, Pascal Kings

Prečo uhorky strácajú svoju čerstvosť?

Uhorky sa skladajú prevažne z vody, ktorá im dodáva charakteristickú šťavnatosť a chrumkavosť. Počas skladovania a prepravy však postupne strácajú vlhkosť procesom nazývaným transpirácia. Voda zvnútra zeleniny sa presúva na povrch a odparuje sa, čo spôsobuje, že bunky strácajú plnosť.

Foto: Wikimedia Commons, Karin Weigel

Ako tento proces pokračuje, uhorky mäknú, zvráskavejú a strácajú na atraktívnosti. Okrem zmeny textúry dochádza aj k strate živín, najmä vitamínu C. Preto je čerstvosť kľúčová nielen pre chuť, ale aj pre nutričnú hodnotu.

Ako si vybrať najchrumkavejšie uhorky

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