Uhorky nikdy nekupujte, ak uvidíte jedno varovné znamenie. Spoľahlivo prezradí, či budú chrumkavé
Uhorky sa skladajú prevažne z vody.
Uhorky patria medzi najobľúbenejšiu a najosviežujúcejšiu zeleninu, ktorú často nájdete v šalátoch po celý rok. Ich kvalita sa však môže značne líšiť a rozdiel medzi chrumkavou a zmäknutou uhorkou výrazne ovplyvňuje chuť jedla. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako v obchode zistiť čerstvosť uhorky bez toho, aby ste sa jej museli dotýkať alebo ju krájať. Informuje o tom portál Index.
Prečo uhorky strácajú svoju čerstvosť?
Uhorky sa skladajú prevažne z vody, ktorá im dodáva charakteristickú šťavnatosť a chrumkavosť. Počas skladovania a prepravy však postupne strácajú vlhkosť procesom nazývaným transpirácia. Voda zvnútra zeleniny sa presúva na povrch a odparuje sa, čo spôsobuje, že bunky strácajú plnosť.
Ako tento proces pokračuje, uhorky mäknú, zvráskavejú a strácajú na atraktívnosti. Okrem zmeny textúry dochádza aj k strate živín, najmä vitamínu C. Preto je čerstvosť kľúčová nielen pre chuť, ale aj pre nutričnú hodnotu.