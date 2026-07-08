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Prebrala sa z narkózy a myslela si, že lekári žartujú. Žena deväť mesiacov netušila, že je tehotná
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Prebrala sa z narkózy a myslela si, že lekári žartujú. Žena deväť mesiacov netušila, že je tehotná

Suze Lopezová s manželom a synom.
Suze Lopezová s manželom a synom. — Foto: Nemocnica Cedars-Sinai

Podľa lekárov ide o medicínsky zázrak.

Keď 41-ročná Kalifornčanka Suze Lopezová išla na plánovanú operáciu, aby jej odstránili obrovskú cystu na vaječníku, ani vo sne jej nenapadlo, že lekári okrem tumoru objavia takmer donoseného synčeka. Príbeh, ktorý sa odohral za múrmi nemocnice Cedars-Sinai v Los Angeles, pripomína zázrak.

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10-kilová cysta

Od svojej dvadsiatky sa trápila s cystami na vaječníkoch a pre jednu jej nakoniec museli odstrániť aj pravý vaječník. To, že prvýkrát otehotnela, považovala za zázrak a hoci snívala aj o druhom bábätku, lekári jej nedávali veľké šance. Vtedy ani len netušila, že prežije príbeh ako z filmu.

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Suze Lopezovej nejaký čas rástla 10-kilogramová cysta, ktorú lekári museli odstrániť, pretože ju mohla vážne ohroziť na živote. Opäť sa nachádzala v oblasti vaječníkov a pomaly tlačila na okolité orgány. Lekári vysvetlili, že to bola obrovská hmota, cez ktorú nebolo vidieť ďalej do brucha. Ani vo sne im nenapadlo, že by sa za cystou mohlo skrývať bábätko.

Foto: Nemocnica Cedars-Sinai

„Nikdy by mi nenapadlo, že by som mohla byť tehotná. Prečo by som si to aj myslela, keď som pri kontrolách u gynekológa jasne videla na ultrazvuku, že maternica je prázdna,“ uviedla pre magazín People 41-ročná Suze, ktorá sa o tehotenstve dozvedela úplnou náhodou.

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Pred operáciou absolvovala rutinné testy a keď jej zdravotná sestra povedala, aby si urobila aj tehotenský test, ostala v šoku – bol pozitívny. Lekári však tomu neprikladali veľkú váhu.

Zadkom opreté o maternicu

„Kvôli veľkej cyste na vaječníkoch, ktorá rástla roky, mohlo ísť o falošne pozitívny výsledok, dokonca o rakovinu vaječníkov,“ uviedla zdravotná sestra z Bakersfieldu v tlačovej správe. Suze Lopezová bola zvyknutá na nepravidelnú menštruáciu a určité bolesti brucha, no keď sa o niekoľko dní neskôr vrátila do nemocnice so silnými bolesťami a nebezpečne vysokým krvným tlakom, lekári ju hneď brali na sálu. Tomu, čo sa tam stalo, nemohol nikto uveriť.

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