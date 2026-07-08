Rozhodujúci bude budúci rok. Táňa Pauhofová prvýkrát prehovorila o možnom odchode zo Slovenska
Nechce doma ležať v zúfalstve.
Patrí medzi najobsadzovanejšie slovenské herečky, no čoraz otvorenejšie hovorí o tom, že vývoj v krajine ju znepokojuje. Táňa Pauhofová priznala, že situácia v slovenskej kultúre jej nedáva zmysel, české pracovné ponuky si vyberá častejšie ako slovenské a po prvý raz prehovorila aj o tom, za akých okolností by mohla odísť zo Slovenska.
Zlom v divadle
Jej slová prichádzajú len niekoľko mesiacov po výrazných zmenách v Slovenskom národnom divadle. Od začiatku roka prestali byť internými členmi činoherného súboru piati výrazní herci – Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová aj samotná Táňa Pauhofová. Umelci opakovane naznačili, že situáciu nevnímali iba ako ekonomické opatrenie, ale aj ako zásah do fungovania súboru, ktorý sa nebál verejne vyjadrovať svoje názory.
Táňa Pauhofová v marci vysvetlila, že sa jej následky zmien dotknú až po skončení rodičovskej dovolenky. „Ešte stále som zamestnaná a som na rodičovskej dovolenke, takže moje miesto zanikne dňom, keď sa mi skončí rodičovská dovolenka. Potom až uvidím tú realitu,“ uviedla pre eXtra.cz.
Napriek tomu verí, že spolupráca s divadlom bude pokračovať. „Ja prídem o pracovnú pozíciu, ale dúfam, že moja spolupráca so Slovenským národným divadlom, bez ohľadu na to, koho máme vo vedení, bude jednoducho naďalej dobrá a kvalitná,“ priala si herečka, ktorá zvláda náročné obdobie aj vďaka svojej rodine. „Mám veľmi dobrú podporu rodiny a svojich blízkych. Niesť to nie je vždy ľahké, ale dá sa to,“ priznala.
Rýchla deštrukcia
K spoločenskej situácii sa vyjadrila aj v rozhovore pre DVTV, kde nešetrila kritikou. „Mám pocit, že to, čo sa deje v slovenskej kultúre za uplynulé dva roky, príčetným ľuďom nemôže dávať zmysel,“ povedala otvorene Táňa Pauhofová, ktorá si všíma, že začínajú byť nespokojní aj tí občania, ktorí doteraz podľa nej žili v naivnej predstave.
Ona sama čoraz častejšie pracuje v susednej Českej republike a práve tam teraz dostala otázku, ktorá zaujíma mnohých fanúšikov. Táňa Pauhofová prezradila, či uvažuje nad tým, že by sa jedného dňa odsťahovala zo Slovenska.