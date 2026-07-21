Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Žiadna piplačka ako s rezňami. Katkine chrumkavé kuracie kúsky pripravíte na plechu a bez smaženia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Meteorológovia majú prvé informácie o tohtoročnej zime: Veľké prekvapenie, nastane súboj titánov

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Žiadna piplačka ako s rezňami. Katkine chrumkavé kuracie kúsky pripravíte na plechu a bez smaženia

Tajomstvom úspechu je jednoduchá marináda z pár ingrediencií.

Nemusíte ich zdĺhavo vyprážať ani stráviť čas obeda pri panvici a telo navyše ocení, že ste ich pripravili trochu zdravším spôsobom. Kuracie mäso patrí na slovenských stoloch k stáliciam už dlhé roky, no aj obľúbené jedlá sa človeku môžu časom zunovať. Ak sa chcete vyhnúť fastfoodom, no zároveň si dopriať mäso v novom šate, domáce stripsy určite oceníte.

Žiadne zdĺhavé vysmážanie

Chrumkavé kuracie pásiky sú celosvetovým fenoménom a v Amerike sa dodnes vedú diskusie o tom, kto ich pripravil ako prvý. Faktom však ostáva, že šťavnaté kúsky v chrumkavom obale milujú deti, tínedžeri aj dospelí. Jedinou nevýhodou je, že ich pravidelná konzumácia v prevádzkach rýchleho občerstvenia zdraviu príliš neprospieva.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Magnific/freepik

Odolať prosebnému pohľadu detí či vlastnej túžbe po niečom chutnom, čo navyše pripravil niekto iný, býva občas náročné. S týmto receptom však už na návštevu miestneho KFC či McDonald's nebudete mať dôvod. Mäso si totiž jednoducho pripravíte aj doma – bez smaženia a dokonca z jedného plechu.

Jan Punčochář / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Dokonale šťavnaté kura sa hodí na každú grilovačku. Známy český šéfkuchár prezradil, ako ho pripraviť

Na Instagrame takýmto receptom inšpirovala svojich sledovateľov aj foodblogerka Katka a fanúšikovia mu neodolali. „Výborné, mäso som mala naložené cez noc. Žiadna piplačka ako s rezňami,“ ocenila v komentároch pani Gabriela.

Recept na chrumkavé kura bez smaženia:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zabudnutý trik na škrabance a fľaky na dlážke: Len natrite na povrch túto lacnú zmes a hneď vidíte ako rozdiel, podlaha bude ako z katalógu!

Zabudnutý trik na škrabance a fľaky na dlážke: Len natrite na povrch túto lacnú zmes a hneď vidíte ako rozdiel, podlaha bude ako z katalógu!

Matematická hádanka, ktorú dokáže vyriešiť väčšina detí: Dospelých však poriadne potrápi!

Matematická hádanka, ktorú dokáže vyriešiť väčšina detí: Dospelých však poriadne potrápi!

Hnojenie paradajok V JÚLI: Prírodné hnojivo pre skutočne bohatú úrodu!

Hnojenie paradajok V JÚLI: Prírodné hnojivo pre skutočne bohatú úrodu!

Stačí naliať do kvetináča a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Stačí naliať do kvetináča a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Plný hrniec

HOP ŠUP chlebík bez práce: Nekysne ani minútu, netreba ho miesiť a výsledok si zamiluje celá rodina!

HOP ŠUP chlebík bez práce: Nekysne ani minútu, netreba ho miesiť a výsledok si zamiluje celá rodina!

Turecký paradajkový šalát: Stačí pár surovín a za 10 minút máte neskutočne chutnú letnú pochúťku!

Turecký paradajkový šalát: Stačí pár surovín a za 10 minút máte neskutočne chutnú letnú pochúťku!

Jednoduchý recept s cuketou a syrom: V lete to varím stále, chutnejšie ako mäso!

Jednoduchý recept s cuketou a syrom: V lete to varím stále, chutnejšie ako mäso!

Recept na túto zmrzlinu som si doniesla z dovolenky v Chorvátsku: Ohromne chutná, BEZ vajec a cukru – zbláznila sa do nej celá rodina!

Recept na túto zmrzlinu som si doniesla z dovolenky v Chorvátsku: Ohromne chutná, BEZ vajec a cukru – zbláznila sa do nej celá rodina!

Zdravé tipy

Toto by mal vedieť každý, koho trápia boľavé KOLENÁ a kŕčové žily: Musíte skúsiť, čo dokáže OBKLAD z týchto zelených listov!

Toto by mal vedieť každý, koho trápia boľavé KOLENÁ a kŕčové žily: Musíte skúsiť, čo dokáže OBKLAD z týchto zelených listov!

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.