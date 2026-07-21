Žiadna piplačka ako s rezňami. Katkine chrumkavé kuracie kúsky pripravíte na plechu a bez smaženia
Tajomstvom úspechu je jednoduchá marináda z pár ingrediencií.
Nemusíte ich zdĺhavo vyprážať ani stráviť čas obeda pri panvici a telo navyše ocení, že ste ich pripravili trochu zdravším spôsobom. Kuracie mäso patrí na slovenských stoloch k stáliciam už dlhé roky, no aj obľúbené jedlá sa človeku môžu časom zunovať. Ak sa chcete vyhnúť fastfoodom, no zároveň si dopriať mäso v novom šate, domáce stripsy určite oceníte.
Žiadne zdĺhavé vysmážanie
Chrumkavé kuracie pásiky sú celosvetovým fenoménom a v Amerike sa dodnes vedú diskusie o tom, kto ich pripravil ako prvý. Faktom však ostáva, že šťavnaté kúsky v chrumkavom obale milujú deti, tínedžeri aj dospelí. Jedinou nevýhodou je, že ich pravidelná konzumácia v prevádzkach rýchleho občerstvenia zdraviu príliš neprospieva.
Odolať prosebnému pohľadu detí či vlastnej túžbe po niečom chutnom, čo navyše pripravil niekto iný, býva občas náročné. S týmto receptom však už na návštevu miestneho KFC či McDonald's nebudete mať dôvod. Mäso si totiž jednoducho pripravíte aj doma – bez smaženia a dokonca z jedného plechu.
Na Instagrame takýmto receptom inšpirovala svojich sledovateľov aj foodblogerka Katka a fanúšikovia mu neodolali. „Výborné, mäso som mala naložené cez noc. Žiadna piplačka ako s rezňami,“ ocenila v komentároch pani Gabriela.