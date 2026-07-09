Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V strednej Európe lepšiu pizzu nájdete ťažko. Bratislavská reštaurácia zahviezdila v prestížnom rebríčku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Katka Knechtová.

Toto je môj budúci manžel, povedala si. Katka Knechtová našla šťastie pri cudzincovi, ktorému chutia halušky

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Zosnulá učiteľka Zuzka V.

V kabelke nosila list, lebo tušila, že sa jej čosi stane. V prípade učiteľky Zuzky vyvodia zodpovednosť

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ilustračná fotografia.

Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V strednej Európe lepšiu pizzu nájdete ťažko. Bratislavská reštaurácia zahviezdila v prestížnom rebríčku

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Instagram @andreaena_utaliana, Chat GPT

Pri zostavovaní rebríčka ochutnávali anonymní inšpektori pizzu v celej Európe okrem Talianska.

Milovníci tradičného a obľúbeného talianskeho jedla sa môžu tešiť. Na Slovensku si totiž môžu dať ôsmu najlepšiu pizzu v Európe. V prestížnom rebríčku 50 Top Pizza Europa 2026 totiž zabodovala bratislavská reštaurácia, ktorá sa dostala medzi desiatku najlepších pizzérií v Európe.

Instagram Post
Príspevok používateľa Salumificio F.lli Coati (@salumi_coati)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Kvalitné talianske suroviny

Podľa rebríčka sa reštaurácia U Taliana, Sapori Italiani, ktorej majiteľom je taliansky podnikateľ a šéfkuchár Andrea Ena, umiestnila na ôsmom mieste. Predbehli ju len talianske reštaurácie v anglickom Londýne, holandskom Amsterdame či španielskom Madride. Absolútnym víťazom sa stala reštaurácia Napoli on the Road, ktorú založil Talian Michele Pascarella v londýnskej štvrti Soho.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: (Ne)obyčajnú slovenskú pizzeriu vybrali medzi najlepšie na svete. Pizzu vám tam pripravia s láskou

„Podnik U Taliana, ktorého majiteľom je Andrea Ena, sa potvrdzuje ako jedna z absolútne kľúčových adries pre neapolskú pizzu v strednej Európe. Úroveň obsluhy – od prijímania objednávok cez výber vhodných vín až po porciovanie hľuzovkovej pizze priamo pri stole - dosahuje štandardy gastronomických reštaurácií,“ píše sa pochvalne v hodnotení.

Instagram Post
Príspevok používateľa Skarleta Mogonyova (@skarletamogonyova)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Podľa inšpektorov Enovu pizzu charakterizuje použitie kvalitných talianskych surovín. „Cesto s vysokým obsahom vody a dlhým procesom kysnutia vytvára pizzu s výrazným okrajom; pečenie v peci na drevo však môže v niektorých prípadoch viesť k miernemu vysušeniu či známkam pripálenia. Nápojový lístok vyniká ponukou i kvalitou výberu vín. Odporúčané kombinácie jedál a vín, vrátane konkrétnych značiek a výrobcov, svedčia o dôraze na detail. Vlastná značka organického extra panenského olivového oleja je dôkazom kultúry chutí a kvality,“ hodnotia ďalej gastronomickí experti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Bratislavy

To je nápad!

Moja mama mi prezradila, prečo by som obyčajnú Alpu nemala nikdy pustiť z ruky: Netušila som, že toto všetko dokáže!

Moja mama mi prezradila, prečo by som obyčajnú Alpu nemala nikdy pustiť z ruky: Netušila som, že toto všetko dokáže!

Mliečna výživa uhoriek: Jednoduchý trik, vďaka ktorému budú rodiť bez prestávky počas celého leta!

Mliečna výživa uhoriek: Jednoduchý trik, vďaka ktorému budú rodiť bez prestávky počas celého leta!

Zabudnite na ocot a sódu toto nemá konkurenciu: Trik môjho manžela pre každého, komu sa nechce drhnúť špinavú rúru!

Zabudnite na ocot a sódu toto nemá konkurenciu: Trik môjho manžela pre každého, komu sa nechce drhnúť špinavú rúru!

Našli ste za stieračom auta peniaze? V ŽIADNOM prípade doň nenastupujte!

Našli ste za stieračom auta peniaze? V ŽIADNOM prípade doň nenastupujte!

Plný hrniec

Hrnčekové DUKÁTOVÉ buchtičky. Z tohoto cesta robím aj pečené a parené buchty, je ako PAVUČINKA!

Hrnčekové DUKÁTOVÉ buchtičky. Z tohoto cesta robím aj pečené a parené buchty, je ako PAVUČINKA!

Znojemské uhorky bez varenia nálevu: Vlani sme na skúšku spravili len 2 poháre, tento rok už iné nerobím!

Znojemské uhorky bez varenia nálevu: Vlani sme na skúšku spravili len 2 poháre, tento rok už iné nerobím!

Najlepšie rýchle limonády BEZ cukru, ktoré odporúčame pripraviť v letnom období: ZDRAVÉ a veľmi chutné!

Najlepšie rýchle limonády BEZ cukru, ktoré odporúčame pripraviť v letnom období: ZDRAVÉ a veľmi chutné!

Všetci sa ma pýtali, čo som spravila s tou cuketou, že je taká fantastická: Stačí dať do kostróla s týmito prísadami a zaliať šľahačkou!

Všetci sa ma pýtali, čo som spravila s tou cuketou, že je taká fantastická: Stačí dať do kostróla s týmito prísadami a zaliať šľahačkou!

Zdravé tipy

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.