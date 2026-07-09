V strednej Európe lepšiu pizzu nájdete ťažko. Bratislavská reštaurácia zahviezdila v prestížnom rebríčku
Pri zostavovaní rebríčka ochutnávali anonymní inšpektori pizzu v celej Európe okrem Talianska.
Milovníci tradičného a obľúbeného talianskeho jedla sa môžu tešiť. Na Slovensku si totiž môžu dať ôsmu najlepšiu pizzu v Európe. V prestížnom rebríčku 50 Top Pizza Europa 2026 totiž zabodovala bratislavská reštaurácia, ktorá sa dostala medzi desiatku najlepších pizzérií v Európe.
Kvalitné talianske suroviny
Podľa rebríčka sa reštaurácia U Taliana, Sapori Italiani, ktorej majiteľom je taliansky podnikateľ a šéfkuchár Andrea Ena, umiestnila na ôsmom mieste. Predbehli ju len talianske reštaurácie v anglickom Londýne, holandskom Amsterdame či španielskom Madride. Absolútnym víťazom sa stala reštaurácia Napoli on the Road, ktorú založil Talian Michele Pascarella v londýnskej štvrti Soho.
„Podnik U Taliana, ktorého majiteľom je Andrea Ena, sa potvrdzuje ako jedna z absolútne kľúčových adries pre neapolskú pizzu v strednej Európe. Úroveň obsluhy – od prijímania objednávok cez výber vhodných vín až po porciovanie hľuzovkovej pizze priamo pri stole - dosahuje štandardy gastronomických reštaurácií,“ píše sa pochvalne v hodnotení.
Podľa inšpektorov Enovu pizzu charakterizuje použitie kvalitných talianskych surovín. „Cesto s vysokým obsahom vody a dlhým procesom kysnutia vytvára pizzu s výrazným okrajom; pečenie v peci na drevo však môže v niektorých prípadoch viesť k miernemu vysušeniu či známkam pripálenia. Nápojový lístok vyniká ponukou i kvalitou výberu vín. Odporúčané kombinácie jedál a vín, vrátane konkrétnych značiek a výrobcov, svedčia o dôraze na detail. Vlastná značka organického extra panenského olivového oleja je dôkazom kultúry chutí a kvality,“ hodnotia ďalej gastronomickí experti.