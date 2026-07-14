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Môžete skončiť bez peňazí a bez dovolenky. Inšpekcia varuje, ktorú ponuku radšej obíďte oblúkom
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Môžete skončiť bez peňazí a bez dovolenky. Inšpekcia varuje, ktorú ponuku radšej obíďte oblúkom

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

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Dovolenková sezóna je v plnom prúde, no mnohí Slováci si ešte len vyberajú, kam vycestujú. Pri kúpe zájazdu pritom často rozhoduje lákavá cena či výhodná ponuka. Práve tie však môžu byť dôvodom na zvýšenú opatrnosť. Úrady totiž upozorňujú, že nie každá ponuka na internete je taká dôveryhodná, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), spotrebitelia by mali byť obzvlášť obozretní pri stránke allinclusivezajazdy.sk. Hoci na prvý pohľad môže pôsobiť dôveryhodne, SOI upozorňuje, že pri jej preverovaní narazila na viacero okolností, pre ktoré spotrebiteľom odporúča jediné – zájazd cez tento portál nekupovať.

Varovných signálov bolo viac

Jedným z dôvodov je podľa SOI nejasná identita subjektu, ktorý má zájazdy ponúkať. Na stránke síce figuruje ako prevádzkovateľ česká spoločnosť Travel & Production s. r. o., no z verejne dostupných informácií vyplýva, že sa venuje predovšetkým vinárskej turistike a distribúcii vína cez portál WineTravel.cz. Inšpekcia zároveň nenašla transparentné prepojenie medzi touto spoločnosťou a predajom all inclusive dovoleniek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122132131125096845&set=a.122116512057096845

Otázniky vyvolali aj údaje o samotnej doméne. Tá je podľa registra WHOIS/SK-NIC vedená na fyzickú osobu, ktorej totožnosť nie je verejne známa. SOI preto upozorňuje, že nie je možné spoľahlivo overiť, kto zájazdy cez stránku v skutočnosti ponúka.

Web pripomína staršie prípady

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