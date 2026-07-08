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Hana Gregorová má odkaz pre vyzývavo sa obliekajúce dievčatá: Nemôžete všetko odovzdať na tácke!
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Hana Gregorová má odkaz pre vyzývavo sa obliekajúce dievčatá: Nemôžete všetko odovzdať na tácke!

Hana Gregorová.
Hana Gregorová. — Foto: TV JOJ, Instagram @ hana.gregorova_official

Herečka otvorene vyjadrila názor na to, čo si mladá generácia oblieka.

Je priama, na nič sa nehrá a servítku si pred ústa rozhodne nedáva. Hana Gregorová je známa tým, že vždy povie, čo jej slina na jazyk prinesie a pri svojich názoroch je viac než otvorená a úprimná.

Aj pred časom, keď sa zúčastnila priameho prenosu obľúbenej tanečnej súťaže Let’s Dance, sa na červenom koberci v rozhovore pre Šarm vyjadrila k obliekaniu dnešnej mladej generácie a to najmä nežného pohlavia, ktorému adresovala aj silné slová.

Instagram Post
Príspevok používateľa Hana Gregorová (@hana.gregorova_official)
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Šaty od Číňana

Nedávno sme priniesli článok o tom, ako Hana Gregorová ohúrila počas Let’s Dance v šatách od Číňana za pár eur. Obľúbená herečka sa totiž nikdy netajila tým, že si na luxusné a najmä drahé kúsky v šatníku nepotrpí a že človek môže dobre vyzerať aj v oblečení, ktoré vás nestálo celý majetok.

Foto: TV JOJ

„Chcete pravdu? No, prípravy mi trvali nie viac ako 30 minút a šaty som kúpila v čínskom obchode za 18 eur,“ odpovedala vtedy Hana Gregorová priamo na otázku novinárky Plus Jeden Deň, ako dlho sa pripravovala a kde zháňala šaty. „Som úprimný človek, nebudem nič predstierať. Sú pekné, jednoduché a páčia sa mi,“ dodala herečka a zároveň prezradila, že šperk na jej krku pripomínajúci diamantový náhrdelník bol tiež len lacnou a jednoduchou bižutériou.

Silné slová pre mladé ženy

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