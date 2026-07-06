Hotelové chyžné: Dovolenkári robia tú istú chybu. Myslia si, že nám pomáhajú, ale dosiahnu tým opak
Jedna vec v hotelovej izbe prezradí, ako ste boli vychovaní.
Predstavte si, že otvoríte dvere hotelovej izby a namiesto vône vás ovalí zápach niekoľkodňových zvyškov jedla. Na zemi sú pohodené mokré uteráky, v kúpeľni vlasy nalepené na vani, odpadky rozhádzané po celej izbe a v toalete zostalo nepríjemné „prekvapenie“, ktoré nikto nespláchol. Presne s takýmito scénami sa podľa vlastných slov stretávajú hotelové chyžné po celom svete. Na diskusnom fóre Reddit sa ich niekto spýtal jednoduchú otázku – čo môžu hostia urobiť pred odchodom z hotela, aby im aspoň trochu uľahčili prácu? Chyžné sa zhodli, že dovolenkár nemusí izbu upratať. Stačí niekoľko drobností, ktoré hovoria veľa o jeho výchove.
Tabuľka „Nerušiť“
Viaceré bývalé upratovačky v diskusii priznali, že vstupovať do izby plnej osobných vecí bolo pre ne nepríjemné. „Mala som pocit, akoby som sa niekomu vlámala do izby. Navyše sme sa nesmeli dotýkať osobných predmetov hostí, takže upratovanie bolo oveľa zložitejšie,“ informovala bývalá hotelová chyžná.
Ak hostia zostávajú v hoteli viac nocí a nepotrebujú každodenné upratovanie, podľa nej je lepšie vyvesiť na dvere tabuľku „Nerušiť“ a v prípade potreby si vypýtať čisté uteráky alebo kozmetiku na recepcii.
Najväčší problém? Odpadky, uteráky a vlasy
Hotelové chyžné sa zhodli v tom, že najviac práce im nepridáva samotné upratovanie, ale zbytočný neporiadok. „Najhoršie bolo chodiť po celej izbe a zbierať odpadky. Obzvlášť nechutné boli zapáchajúce zvyšky jedla alebo polozjedené jedlá rozhádzané po izbe,“ uviedla bývalá upratovačka.
Podľa ďalších zamestnancov stačí úplná maličkosť – všetok odpad nechať na jednom mieste. Rovnako pomôže, keď hostia zhromaždia vo vani alebo na podlahe kúpeľne použité uteráky. „Všetky uteráky môžete dať do vane. Poháre nechajte pokope na stole a použité mydlá či šampóny pokojne vyhoďte. Takáto maličkosť nám ušetrí veľa času,“ informoval hotelový upratovač. Ďalším častým problémom sú vraj vlasy.
Vychovaný dovolenkár
„Ak po sebe zanecháte vlasy vo vani alebo sprche, opláchnite ich do odtoku alebo ich utrite papierom. Naozaj by ste chceli zbierať cudzie vlasy po niekom inom?“ opýtala sa bývalá chyžná. To, ako je človek vychovaný, podľa nej najviac vidieť po používaní toalety.