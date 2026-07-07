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Slovenské mesto označili za najkrajší skrytý poklad Európy. Neobchádzajte ho, radí prestížny portál
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Slovenské mesto označili za najkrajší skrytý poklad Európy. Neobchádzajte ho, radí prestížny portál

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Google mapy; Pexels

Očakávali sme menej, ale historické centrum a dlhé úzke námestie nás úplne očarili, píšu nadšení cestovatelia.

Britský spravodajský portál Express, ktorý si denne prečíta vyše 1,5 milióna čitateľov, vzdal našej krajine obrovský hold. Za „najlepšie strážené tajomstvo Európy“ označil práve jedno slovenské mesto, ktoré podľa prestížneho webu mnohí turisti prehliadajú. Skrytý poklad je pritom srdcom regiónu, ktorý je plný života a kultúry. Viete, o aké mesto ide?

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Vždy objavíte niečo nové

Nie je to mestský turistický magnet typu Paríž alebo Rím a práve preto si tu človek môže vychutnať autentickú atmosféru, pokojné prechádzky a architektonické skvosty, ktoré vám vyrazia dych. „Prechádzka po promenáde je každý deň iná. Každý raz tu objavíte nové prekvapivé detaily,“ uviedol Express a dodal, že najlepšie je osloviť miestneho sprievodcu a vyhradiť si dostatok času na vychutnanie si tohto miesta.

Ilustračné zábery.
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V meste, v ktorom žije približne 230-tisíc obyvateľov, nájdete všetko – od univerzít cez múzeá až po divadlá. Centrum ponúka kombináciu historických pamiatok s modernými prvkami, ktoré spolu vytvárajú harmonickú mestskú panorámu.

Zábery z mesta. Foto: Pexels - lil artsy

Najväčšou pýchou sú majestátne gotické a neobarokové stavby, ktoré vás vítajú už pri prvom kroku do centra. Ich čaro najlepšie odhalíte počas prechádzky po pešej zóne, kde každá ulička skrýva nový detail alebo prekvapujúci pohľad. Pokladom ústrednej ulice sú tri parky, pričom v každom je umiestnená fontána. Ako uviedol jeden návštevník: „Prechádzka po tejto ulici je každý deň iná. Každý raz tu objavíte niečo nové.“

Očakávali menej

Mesto podľa portálu Express žije aj kreatívnou scénou, v ktorej nechýba pouličné umenie, galérie a festivaly, ktoré sa konajú po celý rok. Pre milovníkov hudby a dobrého jedla je tu festival hudobnej jari, letné podujatia v parkoch aj pivný festival, kde sa stretávajú miestni i návštevníci.

Ilustračná fotografia.
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Napriek všetkým týmto lákadlám mesto pre mnohých stále zostáva neobjavenou perlou. Jeden turista zdieľal svoje prekvapenie: „Očakávali sme menej, ale historické centrum a dlhé úzke námestie nás úplne očarili.“

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