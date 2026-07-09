Stále unikajú davom turistov. Ukryté klenoty Európy vyrážajú dych, jeden máme hneď za rohom
Ak vás už omrzeli turistické hity, zbystrite pozornosť.
Leto je v plnom prúde a tisíce ľudí práve plánujú, kam sa vydať na výlet či dovolenku. Mnohí však už majú dosť preplnených pláží, prehriatych miest a atrakcií, pri ktorých treba čakať v dlhých radoch. Ak patríte medzi tých, ktorí túžia objaviť niečo nové, možno vás inšpirujú miesta, o ktorých sa zatiaľ nehovorí tak často.
Portál European Best Destinations zverejnil rebríček najkrajších skrytých pokladov Európy na rok 2026. Ako uvádza, ide o destinácie, ktoré si aj napriek svojej kráse zachovali autentickú atmosféru a vyhli sa masovému turizmu.
Ako z rozprávky?
Na dvanástom mieste sa umiestnilo talianske Craco, opustené mestečko, ktoré museli jeho obyvatelia pred rokmi opustiť po zosuve pôdy. Dnes pôsobí ako kulisa z filmu a patrí k najtajomnejším miestam Európy. Jedenástu priečku obsadila dedinka Gásadalur na Faerských ostrovoch známa vodopádom, ktorý padá priamo do oceánu. Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa sem dalo dostať len náročným horským chodníkom.
Na desiatom mieste sa nachádza francúzske Pérouges, dokonale zachované stredoveké mestečko s kamennými uličkami, ktoré návštevníkov prenesie o niekoľko storočí späť. Deviata priečka patrí talianskemu Lago di Resia, ktoré preslávila zatopená kostolná veža vyčnievajúca z hladiny jazera. Ide o jeden z najfotografovanejších pohľadov v severnom Taliansku.
Na ôsmom mieste sa umiestnil portugalský Monsaraz, stredoveká dedina s bielymi domami a výhľadom na jazero Alqueva, ktoré patrí medzi najväčšie umelé jazerá v Európe. Siedmu priečku obsadili vodopády Kravice v Bosne a Hercegovine, prírodný klenot obklopený zeleňou, kde sa návštevníci môžu počas horúcich dní aj okúpať. Najlepšiu šestku uzatvára pokojná prístavná dedinka s farebnými domami a priezračným morom, grécke Fiskardo.