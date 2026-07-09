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Stále unikajú davom turistov. Ukryté klenoty Európy vyrážajú dych, jeden máme hneď za rohom
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Stále unikajú davom turistov. Ukryté klenoty Európy vyrážajú dych, jeden máme hneď za rohom

— Foto: magnific.com, @marymarkevich / Google Maps

Ak vás už omrzeli turistické hity, zbystrite pozornosť.

Leto je v plnom prúde a tisíce ľudí práve plánujú, kam sa vydať na výlet či dovolenku. Mnohí však už majú dosť preplnených pláží, prehriatych miest a atrakcií, pri ktorých treba čakať v dlhých radoch. Ak patríte medzi tých, ktorí túžia objaviť niečo nové, možno vás inšpirujú miesta, o ktorých sa zatiaľ nehovorí tak často.

Portál European Best Destinations zverejnil rebríček najkrajších skrytých pokladov Európy na rok 2026. Ako uvádza, ide o destinácie, ktoré si aj napriek svojej kráse zachovali autentickú atmosféru a vyhli sa masovému turizmu.

Ako z rozprávky?

Na dvanástom mieste sa umiestnilo talianske Craco, opustené mestečko, ktoré museli jeho obyvatelia pred rokmi opustiť po zosuve pôdy. Dnes pôsobí ako kulisa z filmu a patrí k najtajomnejším miestam Európy. Jedenástu priečku obsadila dedinka Gásadalur na Faerských ostrovoch známa vodopádom, ktorý padá priamo do oceánu. Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa sem dalo dostať len náročným horským chodníkom.

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Na desiatom mieste sa nachádza francúzske Pérouges, dokonale zachované stredoveké mestečko s kamennými uličkami, ktoré návštevníkov prenesie o niekoľko storočí späť. Deviata priečka patrí talianskemu Lago di Resia, ktoré preslávila zatopená kostolná veža vyčnievajúca z hladiny jazera. Ide o jeden z najfotografovanejších pohľadov v severnom Taliansku.

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Na ôsmom mieste sa umiestnil portugalský Monsaraz, stredoveká dedina s bielymi domami a výhľadom na jazero Alqueva, ktoré patrí medzi najväčšie umelé jazerá v Európe. Siedmu priečku obsadili vodopády Kravice v Bosne a Hercegovine, prírodný klenot obklopený zeleňou, kde sa návštevníci môžu počas horúcich dní aj okúpať. Najlepšiu šestku uzatvára pokojná prístavná dedinka s farebnými domami a priezračným morom, grécke Fiskardo.

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Jedno z najkrajších máme za rohom

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To je nápad!

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