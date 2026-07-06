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VEĽKÝ PREHĽAD zákazov v letoviskách: 100-eurová pokuta za uterák, za šľapky na nohách sa nedoplatíte
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VEĽKÝ PREHĽAD zákazov v letoviskách: 100-eurová pokuta za uterák, za šľapky na nohách sa nedoplatíte

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Niektoré zaskočia aj skúsených turistov.

Sezóna dovoleniek je v plnom prúde a tisíce Slovákov už balia kufre alebo odpočítavajú posledné dni do odchodu. Len málokto si však uvedomuje, že veci, ktoré doma považujeme za úplne bežné, môžu v niektorých krajinách skončiť nepríjemným prekvapením. Niekedy totiž stačí nesprávna obuv, obyčajný uterák alebo pohár v ruke a z dovolenkového rozpočtu zrazu ubudnú stovky eur.

Ako uvádza portál Startitup, viaceré európske destinácie v tomto roku sprísnili pravidlá pre turistov a za porušenie miestnych nariadení hrozia vysoké pokuty. Cieľom opatrení je najmä ochrana prírody, väčšia bezpečnosť či snaha obmedziť problémy spojené s nadmerným turizmom.

Šľapky môžu byť problém

Mnohí dovolenkári si nevedia predstaviť leto bez šľapiek. V niektorých situáciách však môžu poriadne predražiť pobyt.

Foto: magnific.com, @freepik

Podľa denníka Daily Mail platí v talianskej oblasti Cinque Terre zákaz nosenia šľapiek a ďalšej obuvi s hladkou podrážkou na vybraných turistických trasách. Miestne úrady upozorňujú, že nevhodná obuv zvyšuje riziko úrazov a zbytočne zaťažuje záchranné zložky. Za porušenie pravidiel hrozí pokuta od 80 až do 2 500 eur.

Na obuv by si mali dať pozor aj vodiči. Cestovný expert a šéf spoločnosti Stasher Jacob Wedderburn-Day upozornil, že v niektorých krajinách môžu dostať pokutu aj za šoférovanie v šľapkách.

V Španielsku môže polícia uložiť pokutu od 80 do 200 eur, ak usúdi, že vodič nemá za volantom dostatočnú voľnosť pohybu. V Grécku sa sankcia môže vyšplhať do výšky 100 eur, vo Francúzsku dokonca až na 375 eur. Podobné pravidlá platia aj v Portugalsku.

Uterák, ktorý vás vyjde draho

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