Zlatokopky ju odkopli a obrali o peniaze. Martina Navrátilová našla šťastie pri Julii, ktorá jej dala rodinu
Keď si adoptovala chlapčekov, dcéry sa otočili chrbtom.
„Tak to je hrôza!“ hovoril otec Martiny Navrátilovej, keď zistil, že jeho dcéra žije so ženou. Tenistka, ktorá emigrovala do USA a stala sa hviezdou, mala súkromný život plný napätia – mnohé partnerky ju opustili a obrali o milióny, čo jej zlomilo srdce. Nakoniec stretla Juliu Lemigovú, niekdajšiu miss Sovietskeho zväzu, s ktorou našla pokoj a lásku. Práve pri nej sa jej splnil sen – stala sa matkou a dnes žije život, po akom vždy túžila.
Otec šalel
Keď Martina Navrátilová emigrovala do USA, dosiahla všetko, po čom túžila, no to najdôležitejšie ostalo v Československu – rodina. Jej príbuzní požiadali o legálne vysťahovanie až po rokoch odlúčenia a vtedajšie vedenie KSČ nemalo na výber. Nechcelo totiž riskovať škandál medzinárodných rozmerov, pretože Martina bola na západe svetovou hviezdou.
Tenistka sa tešila, že bude mať sestru s rodičmi konečne pri sebe, no zároveň mala obrovské obavy. „Bála som sa, aké to bude, pretože som žila so ženou,“ spomínala v 13. komnate na časy, keď nikto z jej príbuzných netušil, že je lesba a že v domácnosti býva s partnerkou. „Tak som im kúpila dom o 100 metrov ďalej, aby to bolo pre nich jemnejšie. Hovorila som si, že keď sa ma na to spýtajú, tak im to poviem, ale nebudem im to hneď hovoriť do očí,“ vravela Martina Navrátilová, ktorej je dodnes ľúto, že musela žiť v klamstve len preto, aby upokojila iných.
„Otec najskôr šalel. Potom si prečítal nejaké knihy a pochopil, že takto som sa už narodila,“ spomínala na svoj coming-out tenistka, ktorá v roku 1981 v rozhovore pre Daily Mail priznala, že je lesba. Stala sa tak prvou športovkyňou, ktorá o svojej sexuálnej orientácii hovorila otvorene.
Zlatokopky a milióny
„Mne to nikdy nepripadalo ako niečo zlé, zlý bol iba názor ľudí, ktorí si o nás vymysleli rôzne veci,“ povedala Martina Navrátilová, ktorá sa viac svojimi vzťahmi netajila. „Pre mňa to bola neuveriteľná úľava. Už som nemusela nič predstierať ani hrať niekoho, kým nie som. Sloboda, ktorá prišla s mojím priznaním, sa odrazila aj v mojej kariére a urobila zo mňa ešte lepšiu športovkyňu,“ vysvetľovala.
Kým stretla svoju osudovú partnerku, zažila v živote mnoho sklamaní – slávnu tenistku niektoré ženy obrali o peniaze a odkopli.