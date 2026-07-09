Na oslavy a grilovačky nechodí s prázdnymi rukami. Slané ruže Tamary Heribanovej stačí vylepšiť bylinkou
Z lístkového cesta si vďaka jej triku pripravíte efektnú pochúťku.
Vôňa s láskou upečeného jedla jej dodnes pripomína detstvo a varenie, ktoré odmalička zbožňuje. Tamara Heribanová pri ňom totiž dokáže úplne vypnúť hlavu a sústrediť sa len na prítomný moment. A kým iní radšej nakúpia potraviny nárazovo, aby sa obchodom mohli čo najdlhšie vyhýbať, ona je v potravinách pečená-varená.
Vyzerajú romanticky a chutia ešte lepšie
„Aj nakupovanie potravín je taká moja malá terapia. Kdekoľvek som na svete bola, vždy som sa veľmi zaujímala o národnú kuchyňu, ihneď som si na mape zaznačila miestne trhy a zaujímavé reštaurácie,“ prezradila magazínu Varecha.
Doma jedlo nevyhadzujú, ničím neplytvajú a varia tak, aby sa z každej suroviny zužitkovalo čo najviac. Tamara dokáže aj zo zvyškov vykúzliť plnohodnotný obed či večeru, a keď sa chystá rodinná oslava alebo grilovačka, nikdy nepríde s prázdnymi rukami.
Na podobnú príležitosť sa hodia aj jej ruže z lístkového cesta. Známa spisovateľka ich naplnila svojimi obľúbenými ingredienciami a v priebehu niekoľkých minút z nich pripravila pochúťku, ktorá nielen dobre vyzerá, ale aj výborne chutí.