Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Detská kresba rodiny môže prezradiť viac, než si myslíte. Psychológovia v nej hľadajú tieto znaky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Igor Kmeťo starší.

Kvôli krásavici žil päť rokov dvojitý život. Igor Kmeťo starší zažil s Vierkou zázrak, ktorý nik nečakal

Zachránený chlapček zo žilinského Hniezda záchrany a primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická.

Mama urobila najťažšie rozhodnutie. V Hniezde záchrany ticho čakal chlapček, ktorý dostal Božie meno

Futbalista o svojom súkromí absolútne nehovorí.

Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Metóda nič nezakazuje, len motivuje nakupovať v kategóriách.

Metóda 5-4-3-2-1 zmenila nakupovanie Slovákov, pochvaľujú si ju aj odborníci. Výhoda je v jednoduchosti

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Detská kresba rodiny môže prezradiť viac, než si myslíte. Psychológovia v nej hľadajú tieto znaky

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Kresba nie je diagnózou, ale napovie veľa.

Deti často povedia viac ceruzkou ako slovami. Kým dospelí svoje pocity opisujú vetami, tí najmenší ich oveľa rýchlejšie prenesú na papier vo forme obrázku. Práve preto psychológovia už desaťročia využívajú kresbu rodiny ako jeden z nástrojov, ktorý im pomáha lepšie porozumieť detskému prežívaniu. Čo by ste si mali všímať?

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Gemini/Dobré noviny

Zrkadlo do duše

Upozornila na to aj pedagogička a mama, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod profilom Rodičem vědomě. „Detská kresba funguje ako zrkadlo vnútorného sveta. Neukazuje realitu, ale to, ako ju dieťa práve prežíva,“ uviedla. Tento prístup vychádza z takzvaného Cormanovho testu kresby rodiny, ktorý vytvoril francúzsky psychiater Louis Corman. Jeho myšlienkou bolo, že najmä deti vo veku približne do siedmich rokov ešte nedokážu svoje pocity spoľahlivo opísať slovami. Ceruzka sa preto stáva prirodzeným prostriedkom, ktorým vyjadrujú radosť, neistotu, napätie či pocit bezpečia.

Laura Love
Prečítajte si tiež: Počuli ste už o pozitívnom rodičovstve? Mama dvoch synov ukazuje rady, ktoré pripravia vaše deti na budúcnosť

Aj najnovší systematický prehľad publikovaný v roku 2021 potvrdil, že kresba rodiny môže psychológom pomôcť lepšie pochopiť, ako dieťa prežíva svoje vzťahy. Zároveň však upozorňuje, že sama osebe nestačí na vyvodzovanie záverov a vždy musí byť súčasťou komplexného psychologického hodnotenia.

PREHRAŤ VIDEO

Keď na obrázku niekto chýba

Jedným z detailov, ktorý rodičov často vystraší, je situácia, keď dieťa nenakreslí jedného člena rodiny. „Ak sa to stane raz, napríklad po konflikte, väčšinou nejde o nič vážne. Ak však dieťa niekoho vynecháva pravidelne a zámerne, môže ísť o psychologický obranný mechanizmus,“ vysvetlila autorka profilu Rodičem vědomě.

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: Odborníci na rodičovstvo: Toto je 7 znakov, že vychovávate rozmaznané dieťa. Nebojte sa, dá sa to zmeniť

Aj podľa odborníkov však treba byť pri interpretácii opatrný. Jednorazové vynechanie člena rodiny môže súvisieť s aktuálnou náladou, hádkou alebo obyčajným zabudnutím. Význam získava až vtedy, keď sa podobný motív opakuje dlhodobo a objavuje sa spolu s ďalšími zmenami v správaní dieťaťa.

Kto stojí vedľa koho

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí 1 LYŽICA na vedro vody: Paradajky sa vám poďakujú bohatou úrodou!

Stačí 1 LYŽICA na vedro vody: Paradajky sa vám poďakujú bohatou úrodou!

Ruže budú kvitnúť až do neskorej jesene: Stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel a záhrada bude plná kvetov

Ruže budú kvitnúť až do neskorej jesene: Stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel a záhrada bude plná kvetov

Za 1 Euro umývate aj 3 mesiace: Toto som pred rokmi odkukala od sestry a odvtedy sa moje riady, okná aj kúpeľňa len tak lesknú!

Za 1 Euro umývate aj 3 mesiace: Toto som pred rokmi odkukala od sestry a odvtedy sa moje riady, okná aj kúpeľňa len tak lesknú!

Toto vám v reklame na tieto tablety neukážu: Aj tá najlacnejšia dokáže túto úžasnú vec, gazdinky na to prišli náhodou!

Toto vám v reklame na tieto tablety neukážu: Aj tá najlacnejšia dokáže túto úžasnú vec, gazdinky na to prišli náhodou!

Plný hrniec

Sirup z medovky je zázrak, ktorý máte úplne zadarmo: Stačí lyžička večer a spíte ako bábätko!

Sirup z medovky je zázrak, ktorý máte úplne zadarmo: Stačí lyžička večer a spíte ako bábätko!

Plnené placky z panvice: Bez pečenia v rúre, vyjdú vás len na pár centov!

Plnené placky z panvice: Bez pečenia v rúre, vyjdú vás len na pár centov!

Cuketové majstrovské dielo, lepšie ako pizza! Stačí len nastrúhať dve cukety!

Cuketové majstrovské dielo, lepšie ako pizza! Stačí len nastrúhať dve cukety!

Nevarený sirup z červených ríbezlí: Žiada chémia, éčka a netreba ho ani sterilizovať!

Nevarený sirup z červených ríbezlí: Žiada chémia, éčka a netreba ho ani sterilizovať!

Zdravé tipy

Čaj z čerstvého ROZMARÍNU podporuje činnosť mozgu, čistí pečeň a na vlasy je lepší ako kozmetika: Takto si ho pripravíte!

Čaj z čerstvého ROZMARÍNU podporuje činnosť mozgu, čistí pečeň a na vlasy je lepší ako kozmetika: Takto si ho pripravíte!

Poznáte zlatú vodu: Zázračný nápoj pre pečeň, štítnu žľazu a na vysoký tlak – RECEPT!

Poznáte zlatú vodu: Zázračný nápoj pre pečeň, štítnu žľazu a na vysoký tlak – RECEPT!

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.