Detská kresba rodiny môže prezradiť viac, než si myslíte. Psychológovia v nej hľadajú tieto znaky
Kresba nie je diagnózou, ale napovie veľa.
Deti často povedia viac ceruzkou ako slovami. Kým dospelí svoje pocity opisujú vetami, tí najmenší ich oveľa rýchlejšie prenesú na papier vo forme obrázku. Práve preto psychológovia už desaťročia využívajú kresbu rodiny ako jeden z nástrojov, ktorý im pomáha lepšie porozumieť detskému prežívaniu. Čo by ste si mali všímať?
Zrkadlo do duše
Upozornila na to aj pedagogička a mama, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod profilom Rodičem vědomě. „Detská kresba funguje ako zrkadlo vnútorného sveta. Neukazuje realitu, ale to, ako ju dieťa práve prežíva,“ uviedla. Tento prístup vychádza z takzvaného Cormanovho testu kresby rodiny, ktorý vytvoril francúzsky psychiater Louis Corman. Jeho myšlienkou bolo, že najmä deti vo veku približne do siedmich rokov ešte nedokážu svoje pocity spoľahlivo opísať slovami. Ceruzka sa preto stáva prirodzeným prostriedkom, ktorým vyjadrujú radosť, neistotu, napätie či pocit bezpečia.
Aj najnovší systematický prehľad publikovaný v roku 2021 potvrdil, že kresba rodiny môže psychológom pomôcť lepšie pochopiť, ako dieťa prežíva svoje vzťahy. Zároveň však upozorňuje, že sama osebe nestačí na vyvodzovanie záverov a vždy musí byť súčasťou komplexného psychologického hodnotenia.
Keď na obrázku niekto chýba
Jedným z detailov, ktorý rodičov často vystraší, je situácia, keď dieťa nenakreslí jedného člena rodiny. „Ak sa to stane raz, napríklad po konflikte, väčšinou nejde o nič vážne. Ak však dieťa niekoho vynecháva pravidelne a zámerne, môže ísť o psychologický obranný mechanizmus,“ vysvetlila autorka profilu Rodičem vědomě.
Aj podľa odborníkov však treba byť pri interpretácii opatrný. Jednorazové vynechanie člena rodiny môže súvisieť s aktuálnou náladou, hádkou alebo obyčajným zabudnutím. Význam získava až vtedy, keď sa podobný motív opakuje dlhodobo a objavuje sa spolu s ďalšími zmenami v správaní dieťaťa.