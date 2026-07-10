Aj majsterka Slovenska v plávaní sa bojí utopenia. Barbora bez tejto veci nikdy nejde do vody
Máte sa čoho chytiť, keď dostanete kŕč v studenej vode?
Na Slovensku sa za jediný týždeň utopilo 15 ľudí. Tragické udalosti opäť otvorili diskusiu o tom, ako sa správať bezpečne pri vode a či sa dá podobným nešťastiam predísť. Svoj pohľad pridala aj triatlonistka Barbora Kováč Šuchová, bývalá športová redaktorka STVR, ktorá dnes píše pre portál MTBIKER a popri práci i rodine sa naplno venuje triatlonu. Hoci je majsterkou Slovenska v plávaní, priznáva, že aj oná má pred otvorenou vodou rešpekt. Rozhodla sa pripomenúť jednoduché pravidlo, na ktoré sama nedá dopustiť.
Kŕč vo vode
„Dbáš na svoju bezpečnosť a máš sa čoho chytiť, keď dostaneš kŕč v studenej vode?“ pýta sa Barbora Kováč Šuchová vo videu na Instagrame. Zároveň dodala, že ani dlhoročné skúsenosti vo vode podľa nej nie sú dôvodom podceňovať riziká. „Som majsterka Slovenska v plávaní a aj tak sa neodvážim ísť plávať bez bójky. Aká je tvoja výhovorka?“ uviedla.
Na Slovensku sa pritom podľa štatistík každoročne utopí približne 120 ľudí. Triatlonistka preto pripomína, že bezpečnosť by mala byť samozrejmosťou aj pri krátkom rekreačnom plávaní. „Príliš veľa ľudí, ktorí sa už z vody nevynorili,“ napísala k videu, v ktorom vyzvala ľudí, aby ani počas horúcich dní nepodceňovali riziko. „Nezabúdaj ani v horúčavách na svoju bezpečnosť a používaj bójku aj na krátke plávanie,“ informovala Barbora, podľa ktorej má plavecká bójka hneď niekoľko výhod.
Zvyšuje viditeľnosť plavca pre lode, paddleboardistov či ostatných ľudí vo vode a zároveň môže poslúžiť ako opora, ak si človek potrebuje na chvíľu oddýchnuť alebo ho prekvapia kŕče. Existujú pritom aj modely s vodotesným úložným priestorom, do ktorého si možno odložiť mobil, kľúče či ďalšie cennosti. Vo videu reagovala aj na častý argument, že ide o zbytočnú investíciu. „Čo blázniš? Veď to stojí 20 eur. To sú štyri pivečká pred plávaním... Ja by som to nazval prirodzený výber,“ odkázal jeden z komentujúcich tým, ktorí používanie bójky zľahčujú.
Ako si nastaviť bójku
V ďalšom videu Barbora ukázala aj to, ako si bójku správne nastaviť, aby pri plávaní nezavadzala.