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Aj majsterka Slovenska v plávaní sa bojí utopenia. Barbora bez tejto veci nikdy nejde do vody
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Aj majsterka Slovenska v plávaní sa bojí utopenia. Barbora bez tejto veci nikdy nejde do vody

Triatlonistka Barbora Kováč Šuchová.
Triatlonistka Barbora Kováč Šuchová. — Foto: Instagram - @iron_mamka

Máte sa čoho chytiť, keď dostanete kŕč v studenej vode?

Na Slovensku sa za jediný týždeň utopilo 15 ľudí. Tragické udalosti opäť otvorili diskusiu o tom, ako sa správať bezpečne pri vode a či sa dá podobným nešťastiam predísť. Svoj pohľad pridala aj triatlonistka Barbora Kováč Šuchová, bývalá športová redaktorka STVR, ktorá dnes píše pre portál MTBIKER a popri práci i rodine sa naplno venuje triatlonu. Hoci je majsterkou Slovenska v plávaní, priznáva, že aj oná má pred otvorenou vodou rešpekt. Rozhodla sa pripomenúť jednoduché pravidlo, na ktoré sama nedá dopustiť.

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Kŕč vo vode

„Dbáš na svoju bezpečnosť a máš sa čoho chytiť, keď dostaneš kŕč v studenej vode?“ pýta sa Barbora Kováč Šuchová vo videu na Instagrame. Zároveň dodala, že ani dlhoročné skúsenosti vo vode podľa nej nie sú dôvodom podceňovať riziká. „Som majsterka Slovenska v plávaní a aj tak sa neodvážim ísť plávať bez bójky. Aká je tvoja výhovorka?“ uviedla.

Ilustračná fotografia.
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Na Slovensku sa pritom podľa štatistík každoročne utopí približne 120 ľudí. Triatlonistka preto pripomína, že bezpečnosť by mala byť samozrejmosťou aj pri krátkom rekreačnom plávaní. „Príliš veľa ľudí, ktorí sa už z vody nevynorili,“ napísala k videu, v ktorom vyzvala ľudí, aby ani počas horúcich dní nepodceňovali riziko. „Nezabúdaj ani v horúčavách na svoju bezpečnosť a používaj bójku aj na krátke plávanie,“ informovala Barbora, podľa ktorej má plavecká bójka hneď niekoľko výhod.

Instagram Post
Instagram Post
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Zvyšuje viditeľnosť plavca pre lode, paddleboardistov či ostatných ľudí vo vode a zároveň môže poslúžiť ako opora, ak si človek potrebuje na chvíľu oddýchnuť alebo ho prekvapia kŕče. Existujú pritom aj modely s vodotesným úložným priestorom, do ktorého si možno odložiť mobil, kľúče či ďalšie cennosti. Vo videu reagovala aj na častý argument, že ide o zbytočnú investíciu. „Čo blázniš? Veď to stojí 20 eur. To sú štyri pivečká pred plávaním... Ja by som to nazval prirodzený výber,“ odkázal jeden z komentujúcich tým, ktorí používanie bójky zľahčujú.

Ako si nastaviť bójku

V ďalšom videu Barbora ukázala aj to, ako si bójku správne nastaviť, aby pri plávaní nezavadzala.

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