V Európe sa majú teploty vyšplhať až k 50 stupňom. Poslednou vlnou horúčav sa to podľa experta neskončilo
Meteorológ spresnil, ktoré krajiny by mali extrémne teploty zasiahnuť ako prvé.
Vlna horúčav v Európe mnohých nepríjemne zaskočila, no s teplotami to v najbližšom čase oveľa lepšie nebude. Experti totiž varujú, že ortuť teplomera môže už čoskoro vyskočiť ešte vyššie. Stačí pritom nárast o pár stupňov, z meteorologického hľadiska totiž ide o obrovský a citeľný rozdiel.
Čakajú nás horúce letá
Raňajkovanie v záhradnom altánku alebo prechádzanie sa po meste pri 50 stupňoch Celzia je takmer nepredstaviteľné. Takéto extrémne horúčavy si zvyčajne spájame skôr s rozpáleným Blízkym východom či severnou Afrikou než so Slovenskom. Meteorológ Jan Schenk však varuje, že podmienky sa rýchlo menia a podobné scenáre už nemusia mať ďaleko od reality.
„Stredomorie je čoraz teplejšie a nadchádzajúce letá budú pravdepodobne veľmi, veľmi horúce,“ uviedol v rozhovore pre Focus online poukazujúc na situáciu v Európe. V tejto súvislosti má dokonca aj prvé tipy na krajiny, kde by k tomu mohlo prísť najskôr. Odhadovaný časový rámec však nikoho nepoteší.
Ako to bude na Slovensku?
Podľa experta nás totiž od teplôt atakujúcich hranicu 50 stupňov Celzia v Európe nemusí deliť veľa času. „Nebol by som prekvapený, keby sa tak stalo už budúce leto. A ak aj nie, tak možno v priebehu nasledujúcich desiatich rokov,“ prekvapil Schenk a vymenoval aj prvé tri krajiny, v ktorých by k tomu mohlo dôjsť.