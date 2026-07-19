Desaťsekundový test s malíčkom ukáže, či váš mozog funguje na sto percent. Skúšať by ste ho mali pravidelne
Pohyb malíčkom ukáže, ako je na tom vaša jemná motorika.
Trvá to len pár sekúnd, ale dokáže odhaliť, či váš mozog ešte stále funguje na sto percent. Desaťsekundový test s malíčkom môžete pri najbližšej návšteve vyskúšať aj na svojich starých rodičoch.
Hýbanie malíčkom
Test malíčkom sa rozšíril na sociálnych sieťach a mnohí ľudia tak ukazujú, či ich motorika stále funguje bez problémov. Tento test spočíva v tom, že svoje dlane nasmerujete proti sebe.
Potom prepletiete prostredník a ukazovák spôsobom, ako by ste niekomu držali palce a následne spojíte prsteník a palec. Malíček v tej chvíli ostáva voľný a práve to je jeho chvíľa, aby ste s ním začali pohybovať hore dole približne desať sekúnd. Testom sa má ukázať, v akom stave je vaša jemná motorika, keďže jej strata predchádza strate ďalších kognitívnych funkcií.