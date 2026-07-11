FOTO: Miloslavov dom obdivuje celý svet. Urobil z neho svätyňu argentínskeho futbalu, jedna vec mu neprešla
Fanúšikom argentínskeho futbalu je už od detstva.
Keď svojej manželke povedal o svojich plánoch, tá len neveriacky krúti hlavou. Miloslav Urbanec z Bukoviec neďaleko Pardubíc už celé roky postupne prerába svoj dom na miesto, z ktorého je na prvý pohľad jasné, komu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta drží palce – a všimli si to médiá po celom svete.
Fasádu vidieť zďaleka
Naposledy zmenil fasádu celého domu do argentínskych farieb, pribudla rozmerná maľba futbalistov a pri ihrisku nesmie chýbať socha Maradona. Tá sa dokonca otáča a napojená je na elektrinu. Keď sa na ihrisku hrá futbal, vtedy „Božský Diego“ pozerá na zápas, inak má hlavu nasmerovanú do kuchyne.
„Je to už zhruba desať rokov, čo som svojej žene povedal, že tu bude ihrisko. Ona sa mi vysmiala a povedala, že som sa zbláznil. Keď však mám nejakú víziu, tak si za ňou idem," vysvetľoval Miloslav v rozhovore pre TV Nova. Premeny jeho domu a okolia si všimli už aj v zahraničí a zábery z jeho vylepšenia sa tak dostali do celého sveta.
Fanúšik od detstva
Vášeň k futbalu sa zrodila už v detstve, keď s otcom sledovali majstrovstvá sveta ešte na malom čiernobielom televízore. „Pamätám si, že fanúšikovia hádzali papieriky na začiatku zápasu a potom po každom góle. Naviac ich hráči boli vlasatí a pripomínali mi Vinnetoua, čo bol môj ďalší hrdina z detstva. Mali nádherné dresy a úplne som tomu prepadol," spomínal v rozhovore.