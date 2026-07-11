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FOTO: Miloslavov dom obdivuje celý svet. Urobil z neho svätyňu argentínskeho futbalu, jedna vec mu neprešla
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FOTO: Miloslavov dom obdivuje celý svet. Urobil z neho svätyňu argentínskeho futbalu, jedna vec mu neprešla

Miloslav sa so svojimi premenami dostal aj do svetových médií.
Miloslav sa so svojimi premenami dostal aj do svetových médií. — Foto: Instagram: Curby

Fanúšikom argentínskeho futbalu je už od detstva.

Keď svojej manželke povedal o svojich plánoch, tá len neveriacky krúti hlavou. Miloslav Urbanec z Bukoviec neďaleko Pardubíc už celé roky postupne prerába svoj dom na miesto, z ktorého je na prvý pohľad jasné, komu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta drží palce – a všimli si to médiá po celom svete.

Fasádu vidieť zďaleka

Naposledy zmenil fasádu celého domu do argentínskych farieb, pribudla rozmerná maľba futbalistov a pri ihrisku nesmie chýbať socha Maradona. Tá sa dokonca otáča a napojená je na elektrinu. Keď sa na ihrisku hrá futbal, vtedy „Božský Diego“ pozerá na zápas, inak má hlavu nasmerovanú do kuchyne.

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„Je to už zhruba desať rokov, čo som svojej žene povedal, že tu bude ihrisko. Ona sa mi vysmiala a povedala, že som sa zbláznil. Keď však mám nejakú víziu, tak si za ňou idem," vysvetľoval Miloslav v rozhovore pre TV Nova. Premeny jeho domu a okolia si všimli už aj v zahraničí a zábery z jeho vylepšenia sa tak dostali do celého sveta.

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Fanúšik od detstva

Vášeň k futbalu sa zrodila už v detstve, keď s otcom sledovali majstrovstvá sveta ešte na malom čiernobielom televízore. „Pamätám si, že fanúšikovia hádzali papieriky na začiatku zápasu a potom po každom góle. Naviac ich hráči boli vlasatí a pripomínali mi Vinnetoua, čo bol môj ďalší hrdina z detstva. Mali nádherné dresy a úplne som tomu prepadol," spomínal v rozhovore.

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