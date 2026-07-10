Pozná kľúč k pomalému starnutiu a užíva si to. Marcela Laiferová sa nechce iba naháňať za dlhovekosťou
O speváčke je známe, že sa na život pozerá s nadhľadom.
Miluje život a energie má viac ako niektoré omnoho mladšie ženy. Marcela Laiferová oslávi tento mesiac už úctyhodných 81 rokov, no tento vek by jej tipoval asi len málokto. Známa speváčka sa totiž na život pozerá s nadhľadom a okrem správne nastavenej mysle dbá aj o svoju fyzickú stránku. V rozhovore pre Život nedávno prezradila, aký má recept na dlhovekosť a čo považuje v živote za dôležité.
Raduje sa zo života
Známa repeťáčka ešte pred pár rokmi pre Nový Čas priznala, že za svoju dobrú kondíciu, môže ďakovať aj správnemu nastaveniu mysle. O tú sa podľa vlastných slov príkladne stará najmä prostredníctvom pohybu.
„Veľmi rada oddychujem tak, že chodím peši. Snažím sa urobiť každý deň šesť kilometrov. A okrem toho veľmi rada relaxujem pri knihách,“ vysvetlila a dodala, že je človek, ktorý sa naučil prispôsobiť sa a nečakať od života len samé červené koberce, lebo u každého je život raz taký, raz onaký.
Ako vraví, baví ju byť na tomto svete a samotný život je podľa nej úžasný. „Kľúčom k tomu, aby sme starli pomalšie, je radosť zo života,“ myslí si Marcela Laiferová, ktorá univerzálny recept na dlhovekosť síce nepozná, ale v tomto smere má celkom jasno.