Do vody skočíte ako stovky ľudí pred vami a všetko sa zmení. Bekim varuje pred osudnou frajerinou
Stačí sekunda nepozornosti a život sa obráti naruby.
Skočiť do vody, schladiť sa a pokračovať v letnom dni. Presne tak si to predstavujú tisíce ľudí, ktorí počas horúcich dní mieria k jazerám, štrkoviskám či kúpaliskám. Lekári však upozorňujú, že niekedy stačí jediný okamih a z obyčajnej zábavy sa stane boj s následkami na celý život.
Ako uvádza portál noviny.sk, lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave už evidujú prvé vážne zranenia krčnej chrbtice u detí po skoku do vody. Niektoré z nich sa skončili ochrnutím.
Sekunda, ktorá mení život
„Je to tak, že máme za víkend aj tri takéto takéto prípady. Už sme mali taký víkend minulý rok. Minulý rok sme mali dva prípady, ktoré skončili ochrnutím,“ priblížil pre televíziu JOJ primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie NÚDCH Bratislava Svorad Trnovec.
Na oddelení pravidelne navštevuje pacientov aj moderátor a komik Bekim Aziri. Hoci sa sám nezranil pri skoku do vody, s následkami vážneho úrazu žije už roky a vie, aké náročné to je.
„Je to veľmi ťažký život niekedy, a preto si myslím, že sa to neoplatí kvôli tomu, že chcem byť pár sekúnd frajer a skočím hlavičku do vody. Myslím si, že za tým je jediná jedna vec a to je tá, že mne sa to stať nemôže,“ poznamenal Bekim.
Aj na sociálnej sieti nedávno zverejnil silný odkaz. „Neskáčte hlavičky do vody. Jeden skok môže zmeniť celý život!“ napísal pri videu, ktoré sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami.