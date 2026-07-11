Kamarátky jej vyčítajú, že objíma gejov a Rómov. Gizka Oňová má vďaka Jurajovi odvahu byť sama sebou
S manželom pri sebe stoja už neuveriteľných 47 rokov.
„Si normálna?“ pýtajú sa jej rovesníčky, keď sa na ulici odfotí s niekým z minority. Legendárna Gizka Oňová má však na podobné reči jednoznačnú odpoveď - medzi ľuďmi nerobí žiadne rozdiely. Odvahu stáť si za svojim našla aj vďaka láskavému manželovi Jurajovi a až pri ňom pochopila, čo je skutočná láska, hoci bola už predtým raz vydatá.
Potajomky si pospevovala
Vyrastala v hlavnom meste, na Račianskej ulici - niekdajšej Februárke, ktorou sa už v tom čase šírila omamná vôňa čokolády z neďalekej fabriky. Gizke Oňovej dodnes pripomína detstvo. V čokoládovni totiž pracovala aj jej mama, ktorú spolu so súrodencami neustále prosili, aby im z roboty priniesla niečo sladké.
„Aj v škole ma dokonca prezývali Čoki, lebo som stále voňala čokoládou,“ zaspomínala si podľa Nového Času pre Ženy obľúbená speváčka. Lásku k hudbe zdedila po otcovi, vášnivom harmonikárovi. Ten u nich doma s kapelou trikrát do týždňa nacvičoval, a keď sa večer deti ukladali spať, Gizka z vedľajšej izby potichu počúvala ich piesne a tajne si pospevovala.
„Keď pani učiteľka v škôlke zistila, že rada a dobre spievam, dostala som svoju prvú šancu, a potom od svojich štyroch rokov som účinkovala na každom školskom podujatí,“ prezradila denníku SME. Na javisku sa vraj vôbec nebála a ak pred vystúpením predsa len prišla tréma, pomáhala jej rada učiteľky, podľa ktorej si mala namiesto divákov v publiku predstaviť tekvicové hlavy.
Chcel ju presvedčiť, že je nula
Na konzervatóriu neskôr vyštudovala spev, klavír a flautu, prežila tam typické obdobie plné študentských lások, no keď chcela po škole pokračovať na univerzitu, plány jej skrížila svadba a narodenie syna. O tri roky neskôr pribudla k prvorodenému aj dcéra a Gizka medzitým koncertovala s kapelou, v ktorej hral aj jej prvý manžel Ľubomír Stacho, ktorý bol od nej o 24 rokov starší. Kým sa jej však otvárali dvere do hudobného sveta, čoraz viac si uvedomovala, že sobáš nebol ten najšťastnejší nápad.