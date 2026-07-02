Veľká búrková MAPA: Na týchto miestach Slovenska treba byť ešte v strehu. Zvyšok krajiny má pekné leto
Slovenskom sa v stredu prehnali silné búrky, ktoré priniesli aj výraznejšie ochladenie.
Extrémne horúčavy, s ktorými Slovensko bojovalo posledné dva týždne, ukončili v stredu 1. júla silné búrky. Ako ďalej informuje portál iMeteo.sk, tie za sebou na niektorých častiach nášho územia zanechali aj výrazné škody a v niektorých okresoch museli vyhlásiť aj mimoriadnu situáciu.
Počas noci sa však búrková aktivita upokojila, podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa však búrky ešte nekončia a na mnohých miestach by sa mohol objaviť dážď alebo prehánky. V prípade búrok, ktoré podľa meteorológov môžu byť aj intenzívne, by sa mali mať na pozore najmä obyvatelia jedného kraja.
Nepadla ani kvapka
Po vlne tropických teplôt dorazila na Slovensko konečne výraznejšia zmena počasia, ktorá so sebou priniesla silné búrky. Tie sa v stredu 1. júla prehnali prakticky celým našim územím, najsilnejšia búrková aktivita však bola najmä v oblasti Žiliny, Serede a Prešova - silný nárazový vietor a krúpy s priemerom tri až štyri centimetre tam napáchali výrazné škody.
No zatiaľ čo v mnohých krajoch bojovali obyvatelia so silným dažďom, na Slovensku boli aj lokality, kde nespadla ani kvapka alebo len minimum zrážok. A kde naďalej pretrvávalo sucho. Búrkam tak podľa informácií SHMÚ ešte nadobro neodzvonilo. A to najmä v jednom kraji.