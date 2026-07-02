Po búrkach sa pripravte na návrat komárov. Stačí jedna chyba na dvore a máte ich pri dome stovky
Komárom často nevedomky vytvárame ideálne podmienky.
Po výdatných dažďoch si mnohí vydýchli, že aspoň na chvíľu ustúpili tropické horúčavy. Odborníci však upozorňujú, že práve kombinácia tepla a vody vytvára ideálne podmienky pre ďalšieho letného „návštevníka“, ktorého pri sebe nechce nikto – komáre.
Ako upozorňujú odborníci, po daždivom období sa ich počet môže zvýšiť už v priebehu niekoľkých dní. A problém nemusí byť len pri rieke, jazere či mokradiach. Ako v minulosti upozornil portál TN Live, mnohí ľudia si liahniská komárov vytvárajú nevedomky priamo na svojich pozemkoch.
Liaheň za plotom
„Musíme sa pripraviť aj na to, že v každej nádobke s vodou sa vedia vyliahnuť aj komáre – a nechceme si ich chovať,“ upozornila pre noviny.sk vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV Viktória Čabanová.
Podľa parazitológa Nasira Jaliliho z Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa komáre neliahnu iba pri vodných tokoch. „Sú aj v lesoch, v dutinách stromov – všade, kde stojí voda. Ďalej v mokradiach, ale aj na súkromných pozemkoch v sudoch či napríklad na cintorínoch, kde sú vázy a stojí v nich dažďová voda,“ vysvetlil pre portál Aktuality.sk.
Práve tieto miesta sa často stávajú prehliadaným problémom. Stačí niekoľko dní stojatej vody a z nenápadnej nádoby sa môže stať liaheň stoviek až tisícov komárov.