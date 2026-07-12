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Chodila po krčmách, lebo chcela byť s ním. Aňa Geislerová prehovorila o živote s otcom alkoholikom
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Chodila po krčmách, lebo chcela byť s ním. Aňa Geislerová prehovorila o živote s otcom alkoholikom

Aňa Geislerová prehovorila o živote a vzťahu s otcom alkoholikom.
Aňa Geislerová prehovorila o živote a vzťahu s otcom alkoholikom. — Foto: Wikimedia Commons, Jindřich Nosek (NoJin), Instagram @ geislerka

Otec českej herečky Peter Geisler zomrel na cirhózu pečene.

Keď naňho spomína, hnevá ju iba jedna vec. Aňa Geislerová už 17 rokov kráča životom bez otca Petra, ktorý prehral svoj dlhý boj so závislosťou od alkoholu. „Štve ma, že nemal tú silu sa na to vybodnúť,“ povedala herečka v podcaste u Čestmíra Strakatého, keď sa rozhovorila o vzťahu s mužom, ktorý triezvy nedokázal zniesť seba ani svet. „Otec pil a my sme ho milovali,“ priznala umelkyňa, ktorá svojho otca nikdy neodsudzovala.

Instagram Post
Príspevok používateľa ELLE Czech (@elleczech)
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Inteligentný a zábavný

Aňa Geislerová, ktorá patrí medzi českú hereckú elitu, v známom podcaste prehovorila aj o vzťahu so svojím otcom Petrom Geislerom. Ten dlhé roky zvádzal boj s alkoholom, ktorý sa mu napokon, tesne pred šesťdesiatkou, stal osudným. Pred 17 rokmi totiž zomrel na cirhózu pečene.

Miroslav Etzler v roku 2004 / Miroslav Etzler s partnerkou a synom
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„On nebol typ alkoholika, ktorý by nám nejako škodil. Naopak, bol očarujúci, inteligentný, zábavný, iba bol príliš citlivý na to, aby ten svet, a hlavne sám seba, znášal za triezva,“ spomínala na svojho otca Aňa Geislerová, ktorá napriek tomu, že otec pil, s ním mala veľmi dobrý vzťah.

Instagram Post
Príspevok používateľa Ana Geislerová (@geislerka)
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A hoci jeho pitie neschvaľovala, už veľmi skoro pochopila, že akýkoľvek zákaz bol v jeho prípade vopred prehratou bitkou. „Z môjho pohľadu ani nemalo zmysel ho o niečom presviedčať, pretože mi to akurát zatváralo k nemu cestu, a ja som s ním chcela byť. Tak som chodila po krčmách s ním,“ priznala úprimne držiteľka českého Leva, ktorá zároveň prezradila, že s ocom mala taký kumpánsky vzťah.

Nemá pre to pochopenie

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