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Mníšky majú osvedčený trik, ako zvládať horúčavy vo svojich hábitoch. Nie je to tak, ako si ľudia myslia
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Mníšky majú osvedčený trik, ako zvládať horúčavy vo svojich hábitoch. Nie je to tak, ako si ľudia myslia

Horúčavy nediskriminujú a aj počas nich niektorí z nás musia nosiť oblečenie, ktoré ani zďaleka nepripomína ľahký letný odev.

Európou sa pred časom prehnala extrémna vlna horúčav a všetci sme mali čo robiť, aby sme ich zvládli v zdraví. Ako sa však so štyridsiatkami v tieni vyrovnávajú kňazi alebo mníšky, ktorých oficiálne oblečenie pôsobí na prvý pohľad dosť nepohodlne? Na zvládanie horúčav majú svoje overené triky, informuje poľský denník Fakt.

Foto: Chat GPT

Letné verzie habitov

Po stáročia bol habit rozpoznateľným symbolom zasvätených osôb. Hoci sa najčastejšie spája s čiernou tunikou a bielymi doplnkami, v skutočnosti sa rehoľný habit líši v závislosti od kongregácie. Moderné habity majú rôzne farby a štýly a ich vzhľad je úzko prepojený s tradíciou a charizmou danej komunity. V každodennom živote môžu kňazi v neformálnom prostredí nahradiť sutanu jednoduchými nohavicami a košeľou s golierom - známy ako krátky klerický habit. Situácia pre mníšky a rehoľné sestry je ale trochu iná, píše Fakt.

Ilustračný obrázok vygenerovaný AI.
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V dnešnej dobe, keď móda čoraz viac odhaľuje ženské telo, zostáva kláštorný habit symbolom príslušnosti k určitej skupine a hodnôt, ktoré človek vyznáva. Pre rehoľné sestry a mníšky nie je len odevom, ale aj vyjadrením životného štýlu a duchovnej identity. Typický habit pozostáva z dlhej tuniky, zviazanej v páse šnúrkou alebo opaskom, závoja a kravaty zakrývajúcej vlasy a krk. Farby habitov sa však líšia - od čiernej, sivej a hnedej cez modrú až po menej bežné červené a zelené, ktoré majú svoj vlastný symbolický význam.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022875873448508&set=pb.100071783145129.-2207520000&type=3

Zoči-voči horúcemu počasiu sa mníšky nevzdávajú svojho tradičného oblečenia, ale mnohé kongregácie zavádzajú letné verzie svojich habitov. Tie sú vyrobené z ľahších, vzdušných materiálov, ktoré sú vhodnejšie do vysokých teplôt. V niektorých komunitách môžu sestry vymeniť tmavé habity za svetlejšie, ako sú modré, sivé alebo biele, ktoré účinnejšie odrážajú slnečné lúče. V teplejších mesiacoch si mníšky často vyberajú habity s krátkym rukávom a hrubé čierne závoje nahrádzajú svetlejšími pokrývkami hlavy.

Vedia, ako prežiť v horúčavách

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