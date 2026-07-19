Mníšky majú osvedčený trik, ako zvládať horúčavy vo svojich hábitoch. Nie je to tak, ako si ľudia myslia
Horúčavy nediskriminujú a aj počas nich niektorí z nás musia nosiť oblečenie, ktoré ani zďaleka nepripomína ľahký letný odev.
Európou sa pred časom prehnala extrémna vlna horúčav a všetci sme mali čo robiť, aby sme ich zvládli v zdraví. Ako sa však so štyridsiatkami v tieni vyrovnávajú kňazi alebo mníšky, ktorých oficiálne oblečenie pôsobí na prvý pohľad dosť nepohodlne? Na zvládanie horúčav majú svoje overené triky, informuje poľský denník Fakt.
Letné verzie habitov
Po stáročia bol habit rozpoznateľným symbolom zasvätených osôb. Hoci sa najčastejšie spája s čiernou tunikou a bielymi doplnkami, v skutočnosti sa rehoľný habit líši v závislosti od kongregácie. Moderné habity majú rôzne farby a štýly a ich vzhľad je úzko prepojený s tradíciou a charizmou danej komunity. V každodennom živote môžu kňazi v neformálnom prostredí nahradiť sutanu jednoduchými nohavicami a košeľou s golierom - známy ako krátky klerický habit. Situácia pre mníšky a rehoľné sestry je ale trochu iná, píše Fakt.
V dnešnej dobe, keď móda čoraz viac odhaľuje ženské telo, zostáva kláštorný habit symbolom príslušnosti k určitej skupine a hodnôt, ktoré človek vyznáva. Pre rehoľné sestry a mníšky nie je len odevom, ale aj vyjadrením životného štýlu a duchovnej identity. Typický habit pozostáva z dlhej tuniky, zviazanej v páse šnúrkou alebo opaskom, závoja a kravaty zakrývajúcej vlasy a krk. Farby habitov sa však líšia - od čiernej, sivej a hnedej cez modrú až po menej bežné červené a zelené, ktoré majú svoj vlastný symbolický význam.
Zoči-voči horúcemu počasiu sa mníšky nevzdávajú svojho tradičného oblečenia, ale mnohé kongregácie zavádzajú letné verzie svojich habitov. Tie sú vyrobené z ľahších, vzdušných materiálov, ktoré sú vhodnejšie do vysokých teplôt. V niektorých komunitách môžu sestry vymeniť tmavé habity za svetlejšie, ako sú modré, sivé alebo biele, ktoré účinnejšie odrážajú slnečné lúče. V teplejších mesiacoch si mníšky často vyberajú habity s krátkym rukávom a hrubé čierne závoje nahrádzajú svetlejšími pokrývkami hlavy.