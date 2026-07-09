Twiinsky po 25 rokoch prezradili tajomstvo z obľúbenej šou: Slováci netušili, v čom im obrazovka klame
Keď jedna nemohla prísť, druhá musela zabrať.
Dvojičky Nízlové sú pod drobnohľadom verejnosti už dlhé roky. Veľmi rýchlo sa stali súčasťou slovenskej popovej scény, z pódií vhupli rovno aj pred kamery a hoci by si niektorí mohli myslieť, že žili svoj sen, nebolo to vždy len jednoduché. V kolektíve čelili tvrdej šikane, ktorá ich ako sestry ešte viac spojila a už v mladom veku spoznali aj odvrátenú stránku úspechu.
Spali len pár hodín
Napriek tomu sú za svoju životnú cestu vďačné a veria, že ich osud zaviedol presne tam, kde majú byť. Začiatky boli pre ne ako pre dospievajúce dievčatá niečím novým a vzrušujúcim, no priniesli so sebou aj obrovskú zodpovednosť, ktorá sa nedala len tak odložiť bokom. Už ako školáčky totiž museli fungovať úplne inak než ich rovesníci.
„Bolo to veľmi náročné, boli sme hodené do vody... Scenáre sme sa učili po škole. V pondelok sme točili Hitbox, raz sa vysielal v sobotu, potom v nedeľu. O tretej nás tatino vyzdvihol zo školy, od tretej do piatej sme sa scenár učili v aute. Potom sme od piatej do polnoci točili, o jednej v noci sme prišli domov, pár hodín sme si pospali a potom ráno škola,“ zaspomínala si Daniela v Teleráne, ktoré vysiela Televízie Markíza.
Tajomstvo zo zákulisia
Práve v období, keď sa divákom prihovárali z obrazoviek, im povinnosti dávali poriadne zabrať. Aj vďaka moderovaniu hudobnej relácie Hitbox sa však vryli hlboko do pamätí fanúšikov. Pre mnohé tínedžerky vtedy v nedeľu neexistovalo nič iné, než si o jedenástej sadnúť k televízii a so zatajeným dychom sledovať známe Twiinsky. Tie sa navyše po 25 rokoch podelili o tajomstvo zo zákulisia, o ktorom doteraz nikto nezainteresovaný ani len netušil.