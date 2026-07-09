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Twiinsky po 25 rokoch prezradili tajomstvo z obľúbenej šou: Slováci netušili, v čom im obrazovka klame
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Twiinsky po 25 rokoch prezradili tajomstvo z obľúbenej šou: Slováci netušili, v čom im obrazovka klame

Twiins.
Twiins. — Foto: Instagram/danielatwiins, Facebook/TWiiNS﻿

Keď jedna nemohla prísť, druhá musela zabrať.

Dvojičky Nízlové sú pod drobnohľadom verejnosti už dlhé roky. Veľmi rýchlo sa stali súčasťou slovenskej popovej scény, z pódií vhupli rovno aj pred kamery a hoci by si niektorí mohli myslieť, že žili svoj sen, nebolo to vždy len jednoduché. V kolektíve čelili tvrdej šikane, ktorá ich ako sestry ešte viac spojila a už v mladom veku spoznali aj odvrátenú stránku úspechu.

Spali len pár hodín

Napriek tomu sú za svoju životnú cestu vďačné a veria, že ich osud zaviedol presne tam, kde majú byť. Začiatky boli pre ne ako pre dospievajúce dievčatá niečím novým a vzrušujúcim, no priniesli so sebou aj obrovskú zodpovednosť, ktorá sa nedala len tak odložiť bokom. Už ako školáčky totiž museli fungovať úplne inak než ich rovesníci.

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„Bolo to veľmi náročné, boli sme hodené do vody... Scenáre sme sa učili po škole. V pondelok sme točili Hitbox, raz sa vysielal v sobotu, potom v nedeľu. O tretej nás tatino vyzdvihol zo školy, od tretej do piatej sme sa scenár učili v aute. Potom sme od piatej do polnoci točili, o jednej v noci sme prišli domov, pár hodín sme si pospali a potom ráno škola,“ zaspomínala si Daniela v Teleráne, ktoré vysiela Televízie Markíza.

Veronika a Daniela s dcérami / Pred rokmi.
Prečítajte si tiež: Otec mal po infarkte, tak doma o šikane nehovorili. Veroniku a Danielu Nízlovú peklo na škole zblížilo

Tajomstvo zo zákulisia

Práve v období, keď sa divákom prihovárali z obrazoviek, im povinnosti dávali poriadne zabrať. Aj vďaka moderovaniu hudobnej relácie Hitbox sa však vryli hlboko do pamätí fanúšikov. Pre mnohé tínedžerky vtedy v nedeľu neexistovalo nič iné, než si o jedenástej sadnúť k televízii a so zatajeným dychom sledovať známe Twiinsky. Tie sa navyše po 25 rokoch podelili o tajomstvo zo zákulisia, o ktorom doteraz nikto nezainteresovaný ani len netušil.

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