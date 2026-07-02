Predali byt a začali odznova, aby dcérke zabezpečili pomoc. Dajme Johanke šancu na ďalšie pokroky
Nerozpráva, no jej príbeh hovorí za všetko.
Johanka je deväťročné dievčatko, ktoré svoj svet nevyjadruje slovami, ale emóciami, pohľadmi a jemnými gestami. Hoci nerozpráva, jej rodina jej rozumie cez radosť, blízkosť a prejavy, ktorými dokáže dať najavo svoje potreby aj pocity. Už od útleho detstva je jej život spojený s vážnymi zdravotnými diagnózami, ktoré si vyžadujú neustálu starostlivosť, odbornú pomoc a každodenné nasadenie celej rodiny.
Ťažká diagnóza a komplikácie od detstva
Vo veku troch rokov bol Johanke diagnostikovaný detský autizmus s výraznou poruchou reči. Okrem toho má aj mentálne znevýhodnenie a poruchy jemnej aj hrubej motoriky, ktoré výrazne ovplyvňujú jej každodenné fungovanie.
Jej stav ešte viac skomplikovala akútna pankreatitída, ktorú prekonala a kvôli ktorej bola hospitalizovaná v detskej nemocnici na bratislavských Kramároch. Toto obdobie bolo pre ňu aj rodinu veľmi náročné a znamenalo spomalenie dovtedajších pokrokov aj nutnosť dlhšej rekonvalescencie.
Každodenný boj o pokrok
Johanka je neverbálna a dorozumieva sa najmä zvukmi a niekoľkými slabikami. Má výrazne oslabené porozumenie reči a je plne odkázaná na pomoc pri bežných činnostiach, ako je obliekanie, hygiena, stravovanie či orientácia v priestore. Každý jej deň je preto sprevádzaný neustálou podporou a dohľadom.
Napriek týmto ťažkostiam sa rodina nevzdáva. Mama sa jej denne intenzívne venuje, učí ju základným sebaobslužným činnostiam, rozvíja jej motoriku a pomáha jej so socializáciou. Aj vďaka tejto trpezlivej práci prichádzajú malé, ale veľmi dôležité pokroky, ktoré sú pre rodinu obrovskou motiváciou.