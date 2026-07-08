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O svoju rodinu sa stará napriek bolesti, ktorá ju sprevádza celý život. Dajme Kristíne nádej na ľahší krok
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O svoju rodinu sa stará napriek bolesti, ktorá ju sprevádza celý život. Dajme Kristíne nádej na ľahší krok

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nohy ju zrádzajú od narodenia, no verí v zmenu.

Kristína žije od narodenia s diagnózou PEC – talipes equinovarus, teda vrodenou deformitou nôh, pri ktorej sú chodidlá natočené dovnútra a smerujú nadol. Ide o ortopedické ochorenie, ktoré vzniká už počas vývoja plodu a ovplyvňuje postavenie kostí, šliach a svalov v dolných končatinách.

Liečba v detstve zvyčajne zahŕňa sériu sadrových korekcií a operácií, ktorých cieľom je umožniť dieťaťu chôdzu. Aj napriek tomu však často zostávajú následky – skrátené šľachy, nesprávne postavenie chodidiel, rozdiely v zaťažení končatín či chronické bolesti.

Kristína podstúpila viacero operácií, vďaka ktorým dnes dokáže chodiť, no jej stav zostáva komplikovaný. Najviac ju obmedzuje pravá noha, ktorá spôsobuje nerovnováhu pri chôdzi a dlhodobé preťaženie ostatných častí tela. Takéto kompenzácie môžu časom ovplyvniť aj kolená, bedrá či chrbticu a znižovať celkovú kvalitu života.

Liečba na Slovensku nestačí

Na Slovensku jej lekári ďalší operačný zákrok neodporúčajú, pretože by mohol priniesť viac rizík než úžitku. Kristína sa preto rozhodla hľadať iné možnosti a konzultovala svoj stav aj so zahraničnými špecialistami na komplexné deformity končatín.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Odborník z Talianska, ktorý sa venuje práve ťažkým ortopedickým prípadom, po preskúmaní jej dokumentácie uviedol, že určitý potenciál na zlepšenie by mohol existovať. Kontaktovala aj Paley Institute v USA, ktoré patrí medzi špecializované pracoviská pre korekcie deformít a komplikované ortopedické diagnózy.

Práve odborné vyšetrenie a konzultácia v zahraničí, prípadná liečba vrodenej deformity nôh (PEC) predstavujú pre Kristínu dôležitú šancu získať druhý odborný názor a zistiť, či existuje bezpečný spôsob, ako zlepšiť jej chôdzu a dlhodobú funkčnosť nôh.

Každodenná realita a výzva, ktorú sama nezvládne

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