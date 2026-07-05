Slovensko sa ocitlo v spoločnosti krajín, ktoré mnohí obdivujú. Prestížny rebríček bezpečnosti prekvapil
Mnohí by tipovali úplne iné krajiny.
Na Slovensko sa často pozeráme kriticky. Sťažujeme sa na dopravu, politiku či ceny a neraz máme pocit, že inde sa žije lepšie. Nový medzinárodný rebríček však ukázal, že v jednej dôležitej veci patríme medzi krajiny, ktoré si vo svete vedú prekvapivo dobre.
Slovensko sa podľa rebríčka Global Peace Index zaradilo medzi 30 najbezpečnejších krajín sveta. Štúdia organizácie Institute for Economics & Peace (IEP) každoročne hodnotí 163 štátov a území na základe úrovne bezpečnosti, prebiehajúcich konfliktov a miery militarizácie.
Víťaz si polepšil
Prvenstvo si už devätnásty rok po sebe udržal Island, ktorý je podľa autorov štúdie najbezpečnejšou krajinou sveta. Ostrovný štát si oproti minulému roku dokonca ešte polepšil, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvateľov.
Zaujímavosťou je, že víťazný Island nemá stálu armádu. Jeho vysokú úroveň bezpečnosti podľa autorov štúdie ovplyvňuje najmä nízka kriminalita, silná sociálna súdržnosť, vysoká miera dôvery medzi ľuďmi a dobre fungujúci sociálny systém. Na druhom mieste sa umiestnil Nový Zéland, za ktorým nasledovalo Švajčiarsko. Do prvej desiatky sa dostali aj Slovinsko či Írsko.
V prestížnom rebríčku sa však nestratilo ani Slovensko. Výsledok našej krajiny môže mnohých príjemne prekvapiť.