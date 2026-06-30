Ako venčiť v horúčavách: Vždy robte tento 7-sekundový test, radia veterinári. Ochránite psie labky
Jeden povrch je pre psov najvhodnejší.
Slovensko sa už niekoľko dní doslova pečie v rekordných horúčavách. Ľudia zaťahujú žalúzie, vyhľadávajú klimatizované priestory, nosia so sebou fľaše s vodou a snažia sa zdržiavať v tieni. Pri ochrane pred extrémnymi teplotami však mnohí nevedomky zabúdajú na svojich štvornohých spoločníkov. Veterinári upozorňujú, že aj obyčajná letná prechádzka sa môže počas horúčav zmeniť na bolestivý zážitok. Rozpálený asfalt či dlažba totiž dokážu psom popáliť labky, preto nezabudnite na 7-sekundový test.
Ktorý povrch je najchladnejší
„Mnohí z našich pohotovostných veterinárov ošetrovali psy, ktoré utrpeli vážne popáleniny labiek. Veľkej časti týchto prípadov sa pritom dalo predísť, keby majitelia dodržali niekoľko jednoduchých bezpečnostných odporúčaní,“ informovala britská sieť veterinárnych kliník Vets Now.
Odborníci pripomínajú, že povrch ciest býva výrazne horúcejší než vzduch. Aj keď teplomer ukazuje približne 25 stupňov Celzia, asfalt sa môže rozpáliť až na viac ako 50 stupňov. Pri teplote vzduchu okolo 31 stupňov môže mať jeho povrch dokonca približne 62 stupňov Celzia.
„Asfalt počas celého dňa pohlcuje slnečné teplo a následne ho ešte dlho udržiava. Práve preto zostáva horúci aj v čase, keď sa vzduch už začína ochladzovať,“ vysvetlili odborníci z Vets Now. Najväčším rizikom sú popoludňajšie prechádzky po chodníkoch, parkoviskách alebo cestách. Veterinári odporúčajú presunúť venčenie na skoré ranné alebo neskoré večerné hodiny a vždy, keď je to možné, vyberať trasy po prirodzenej tráve. Výskumy totiž ukázali, že práve tá zostáva zo všetkých bežných povrchov najchladnejšia.
7-sekundový test
Ak si nie ste istí, či je chodník alebo asfalt ešte bezpečný, odborníci odporúčajú jednoduché pravidlo siedmich sekúnd.