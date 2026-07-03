Najkrajšie momenty sa môžu zmeniť na horor. Odborníci vedia, ako prežijete vodné dobrodružstvo bez úhony
Vodné parky ponúkajú únik z letných horúčav, aj pri ich návšteve je však potrebné sa riadiť istými pravidlami.
Počas horúcich letných dní ponúkajú vodné parky hodiny nekonečnej zábavy nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre dospelých návštevníkov. Ako ku každej vzrušujúcej atrakcii, aj k toboganom by ste však mali pristupovať opatrne. Právnická firma Edgar Snyder preto prináša niekoľko tipov, ktoré sa oplatí dodržať pred ďalším vodným dobrodružstvom.
Jasné pravidlá
V súvislosti s otvorením tohtoročnej kúpacej sezóny otvorili na bratislavskom Draždiaku v Petržalke novú letnú atrakciu – Aquapark Draždiak. S jej otvorením zároveň prišli aj otázky od verejnosti, ktoré smerovali okrem iného aj k bezpečnosti atrakcie.
„Zdravím, čo sa očakáva od sprievodu desaťročného dieťaťa? Loziť s ním? Či stačí dávať pozor z brehu/z vody?“ pýtala sa napríklad jedna z obyvateliek a mnohých zaujímali aj ďalšie veci, ako sú váhové či vekové obmedzenia, či musí mať každé dieťa plávaciu vestu, ale aj to, ako je to s náušnicami, retiazkami, hodinkami a či si ich človek pred vstupom do atrakcie musí dať dole.
Pred každou návštevou vodného parku, aquaparku, šmykľavky, toboganu či iných vodných atrakcií preto treba mať na pamäti tieto nasledujúce pokyny: