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Toto je osem vecí, ktoré lekári v horúčavách NIKDY nerobia. Prvú skontrolujte ešte skôr, než pôjdete von
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Toto je osem vecí, ktoré lekári v horúčavách NIKDY nerobia. Prvú skontrolujte ešte skôr, než pôjdete von

Lekár John Schumann / Ilustračná fotografia (Leto v roku 1960)
Lekár John Schumann / Ilustračná fotografia (Leto v roku 1960) — Foto: Reprofoto YouTube - Oak Street Health; Wikimedia commons (Adományozó/Donor: Zsanda Zsolt.)

Nestačí pozerať len na teplotu.

Prežívame najteplejšie dni roka, z ktorých sa niektorí ľudia tešia a iní by ich už chceli mať radšej za sebou. Pred horúčavami, ktoré zasiahli aj Slovensko, varujú experti z celého sveta – niekoľko uznávaných lekárov sa spojilo a pre portál Huffpost uviedlo 8 vecí, ktoré by ako lekári nikdy, naozaj nikdy nerobili, keď je vonku horúco. Nejde pritom len o pitný režim.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Vysoké teploty v týchto dňoch trápia celé Slovensko a teploty sa šplhajú k 40 stupňom Celzia„V najlepšom prípade tento typ počasia znemožňuje organizovať podujatia vonku či robiť bežné činnosti ako beh. V najhoršom prípade však horúčavy môžu byť smrtiace, najmä pre starších ľudí, ktorí sú náchylnejší rýchlejšie sa dehydrovať v extrémnom teple,“ vysvetlil uznávaný americký lekár John Schumann, ktorý uviedol, že existuje viacero ochorení súvisiacich s teplom a môžu postihnúť kohokoľvek.

Ilustračná fotografia.
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„Môžu to byť svalové kŕče, dehydratácia či kolaps v dôsledku vysokých teplôt. Ďalším je vyčerpanie z tepla, ktoré spôsobuje únavu – a môžu sa objaviť aj mierne zmeny duševného stavu, napríklad zmätenosť,“ uviedol lekár urgentnej medicíny Martin Huecker. Najväčší pozor si ľudia majú dať pred úpalom, ktorý môže viesť k výrazným zmenám v psychickom stave aj ku kardiovaskulárnemu kolapsu. Počas úpalu sa totiž menia vitálne funkcie, pulz aj krvný tlak. Odborníci sa podelili o osem veci, ktorým sa v horúčavách rozhodne vyhýbajú:

8. Neignorujú vplyv liekov na slnko a teplo

„Niektoré bežné lieky môžu znížiť toleranciu tela na teplo,“ upozornil farmaceut Michael Schuh. Ide o antidepresíva, antihistaminiká, lieky na tlak a antipsychotiká. Tie môžu ovplyvniť schopnosť tela regulovať teplotu a potenie, čím zvyšujú riziko dehydratácie či úpalu. Niektoré lieky môžu zasa zvýšiť citlivosť na slnko – napríklad antibiotiká, diuretiká, ibuprofén a niektoré hormóny. Ak si nie ste istí, či sa to týka vašich liekov, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Foto: Freepik

7. Nezabúdajú na opaľovací krém

„Opaľovací krém by ste mali nosiť vždy a obzvlášť v horúčavách. Odporúčam nosiť aj pokrývku hlavy,“ odporúča dermatológ Kevin Boyd, ktorý radí hľadať také krémy, ktoré chránia pred UVB aj UVA lúčmi a majú SPF minimálne 30.

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