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Nelepí sa na telo a príjemne chladí. Z čoho má byť posteľná bielizeň, aby ste sa v horúčavách vyspali
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Nelepí sa na telo a príjemne chladí. Z čoho má byť posteľná bielizeň, aby ste sa v horúčavách vyspali

— Foto: Chat GPT, Freepik.com, freepik

Vysoké teploty na nás útočia aj v noci, mnohí majú preto v týchto dňoch problémy so spánkom.

Pokúšate sa zaspať a v tomto pekelnom teple to nejde? Väčšina ľudí v tejto situácii rieši ventilátory, sprchu či pitný režim, no zamerať sa môžete ešte na jednu vec - látku vašej posteľnej bielizne. Denník The New York Times testoval niekoľko typov látok na spanie a napokon vybral tieto, ktoré sú podľa neho najlepšie na aktuálne horúce počasie.

Foto: Freepik.com, freepik

Bavlnený perkál

Perkál patrí medzi najobľúbenejšie bavlnené látky počas leta, pretože má voľnú, hladkú väzbu, je ľahký, nelepí sa na telo a umožňuje dobrú cirkuláciu vzduchu. Navyše je neustále chladný na dotyk, keď sa počas noci pohybujete, a umožňuje veľkorysú cirkuláciu vzduchu, takže sa nepotíte a vlhkosť sa odparuje. Sú však ideálne na celoročné použitie - sú chladivé a svieže počas horúcej letnej noci, no zároveň sú dostatočne pevné aj v zime. 

Foto: Freepik.com, lifeforstock

Nedostatky, ale nie prekážky

Častou sťažnosťou od ľudí býva ich prílišná tuhosť alebo drsnosť. Časom síce výrazne zmäknú, ale nikdy nebudú také hodvábne ako saténové obliečky, ktoré sú teplejšie.

Ľan

Ľanové obliečky si získali verných fanúšikov medzi mnohými ľuďmi, ktorí majú v lete problémy so spánkom, pretože sú na pokožke ešte chladnejšie ako bavlnené a majú voľnejšiu väzbu, ktorá umožňuje prúdenie oveľa väčšieho množstva vzduchu.

Foto: Freepik.com, freepik

Ľan sa inak medzi odborníkmi považuje aj za kráľa chladivých materiálov. Má totiž výbornú termoreguláciu - v lete chráni pred horúčavou, v zime zase mierne hreje. Ľan je navyše priedušnejší ako bavlna a s každým praním je čoraz mäkší.

Vec, ktorú ocenia aj ženy

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