Môže sa hnojiť záhrada počas horúčav? Expertky vysvetlili, kedy rastlinám viac uškodíte ako pomôžete
Šesť znakov na rastlinách prezradí, že ste to s hnojivom prehnali.
Keď teploty niekoľko dní po sebe prekračujú 35 stupňov Celzia, slovenskí záhradkári sa snažia zachrániť všetko, čo sa ešte zachrániť dá. Rastliny zalievajú, tienia a často ich v dobrej viere aj prihnojujú, aby mali viac síl zvládnuť horúčavy. Práve v tom však môže byť háčik. Odborníci upozorňujú, že jeden z najčastejších letných zvykov môže rastlinám v najväčších horúčavách viac uškodiť ako pomôcť. Prezradili aj znaky, podľa ktorých zistíte, že ste vašu záhradku prehnojili.
Veľký stres
„Vo všeobecnosti je lepšie rastliny počas horúčav nehnojiť. Ak trávnik, okrasné rastliny, ovocie alebo zelenina trpia suchom či vysokými teplotami, letné hnojenie môže narobiť viac škody ako úžitku,“ upozornila záhradnícka odborníčka Susan Albertová pre portál Gardening Know How. Podľa nej vysoké teploty predstavujú pre rastliny veľký stres. Mnohí záhradkári sa ich snažia „nakopnúť“ hnojivom, no práve to môže byť chyba.
„Príliš veľa hnojiva spôsobuje hromadenie solí v okolí koreňov. Tie môžu korene poškodiť a obmedziť schopnosť rastliny prijímať vodu. Soľ zároveň poškodzuje rastlinné pletivá, čo vedie k odumieraniu častí rastliny alebo k hnednutiu okrajov listov,“ vysvetlila. Rovnaký názor zastáva aj skúsená záhradníčka Sarah Jayová, ktorá pre portál Epic Gardening pripomenula jedno zo základných pravidiel pestovania. „Nikdy nehnojte rastlinu, ktorá je v strese. Platí to pri nízkych aj vysokých teplotách,“ uviedla. Podľa nej sú počas sucha živiny v pôde menej pohyblivé a rastliny pri teplotách nad 29 stupňov Celzia výrazne spomaľujú rast. „Hnojenie počas sucha môže viesť k popáleniu rastlín hnojivom, čím ich stres ešte zhorší,“ vysvetlila.
Znaky prehnojenia
Odborníci upozorňujú, že prehnojenie sa môže prejaviť veľmi podobne ako napadnutie chorobou alebo škodcami.