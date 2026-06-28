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V kláštore sa neznášali, napokon si povedali áno. Dve bývalé rehoľníčky veria, že ich spojil Boh
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V kláštore sa neznášali, napokon si povedali áno. Dve bývalé rehoľníčky veria, že ich spojil Boh

Luiza a Francília / Ilustračný obrázok
Luiza a Francília / Ilustračný obrázok — Foto: Instragram - @dupla.oxiuai; Gemini/Dobré noviny

Myslela som si, že je to neznesiteľná, spomína si jedna z nich.

Keď sa prvýkrát stretli v kláštore, nedokázali sa vystáť. Jedna si o druhej myslela, že je namyslená, nepríjemná a neznesiteľná. O niekoľko rokov neskôr si však povedali svoje áno, a to doslova. Príbeh dvoch Brazílčaniek, ktoré chceli zasvätiť život Bohu, no napokon našli lásku jedna v druhej, dnes inšpiruje tisíce ľudí po celom svete. V rozhovore pre BBC News Brasil prehovorili o viere, odvahe začať odznova aj o tom, že láska by nikdy nemala byť dôvodom na pocit viny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1030568146140468

Ako sa z nenávisti stalo priateľstvo

Francília Costa vyrastala na severovýchode Brazílie u hlboko veriacich starých rodičov. Luiza Silvério pochádza z juhovýchodnej časti krajiny a už ako tínedžerka hľadala hlbší zmysel života. Obe cítili povolanie k rehoľnému životu a obe vstúpili do kláštora s presvedčením, že chcú slúžiť Bohu. Keď sa však ako nádejné rehoľné sestry prvýkrát stretli, neboli medzi nimi žiadne sympatie.

Maryanne P. Bravermanová.
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„Myslela som si, že je to neznesiteľná a namyslená rehoľníčka,“ spomínala Luiza pre BBC News Brasil. Francília priznala, že cítila presne to isté. „Poznáte ten pocit, keď vám niekto jednoducho nesadne? Bez akéhokoľvek dôvodu? Presne to som cítila aj ja,“ uviedla.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=27676214178637047

Sexualita a celibát

Spoločný život v kláštore však postupne zmenil ich pohľad. Z nepríjemných pocitov sa stalo priateľstvo a z priateľstva hlboké puto. Ako neskôr priznali, obe vstupovali do rehoľného života úprimne a nie preto, aby skrývali svoju sexualitu. Ešte pred vstupom do kláštora sa otvorene označovali za bisexuálne, no ich cieľom bolo žiť v celibáte a zasvätiť sa Bohu. V ich živote sa však objavili problémy, pre ktoré prehodnotili svoje životy.

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