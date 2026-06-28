Takto vyzeralo leto na Slovensku v roku 1995. Stačil nám futbal, malinovka a partia kamarátov
Video vás vráti do detstva a budete mať slzy v očiach.
Žiadne mobily, len nekonečné prázdniny a partia na sídlisku. Pamätáte si ešte tie letá? Presne touto otázkou oslovila svojich fanúšikov AI cestovateľka v čase Ema z populárneho profilu Časotulka. Tentoraz vás nevezme do obdobia Slovenského národného povstania ani na Spartakiádu. Vrátila sa do leta 1995 a video vás okamžite zahltí nostalgickými spomienkami.
Leto bez notifikácií
Profil Časotulka patrí medzi najväčšie slovenské hity sociálnych sietí posledných mesiacov. AI postava Ema cestuje naprieč dejinami Slovenska a divákom ukazuje momenty, ktoré poznajú z rozprávania starých rodičov alebo si ich sami pamätajú. Po návšteve SNP, Terchovej v časoch Jánošíka či prelomu tisícročí sa tentoraz preniesla do leta, na ktoré mnohí dodnes spomínajú ako na jedno z najkrajších období života.
Video sa začína prebudením v typickej detskej izbe 90. rokov. Nasleduje deň, ktorý dnešným deťom môže pripadať až neuveriteľný – nikto nekontroluje mobil, pretože žiadny nemá a namiesto toho sa vyráža von.
Červená malinovka a kazeťák
Po sídlisku sa ozýva legendárna melódia auta Family Frost, deti hrajú futbal medzi panelákmi a v rukách držia albumy plné hokejových kartičiek. Tie si navzájom vymieňajú a starostlivo lepia do albumu. Nechýba ani hudba púšťaná z prenosného kazeťáka, červená malinovka, rezne zabalené na kúpalisko či balenie kufrov do škodovky pred rodinnou dovolenkou. Deň napokon končí pri opekačke v lese, kde pri ohni sedí otec so synom. Práve tieto obyčajné okamihy zasiahli divákov najviac.
Komentáre pod videom sa okamžite zaplnili spomienkami ľudí, ktorí v 90. rokoch vyrastali. „Kiežby sa dal vrátiť čas,“ napísal jeden z fanúšikov a ďalší zašiel ešte ďalej: „Prebudiť sa v roku 1995 a zistiť, že celý ten dospelácky život s hypotékou a prácou bol len zlý sen... Kto by bral takýto návrat?“
Mnohí priznávajú, že video v nich vyvolalo silné emócie. „Úplne mi mrazí. Až podivne sa do tej doby viem vrátiť a nacítiť,“ uviedla jeden z komentujúcich. Ľudia si zároveň uvedomujú, ako veľmi sa svet za tri desaťročia zmenil.