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Pekné bývanie aj s menším rozpočtom: Ako vybrať nábytok, ktorý šetrí peniaze aj priestor?
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Pekné bývanie aj s menším rozpočtom: Ako vybrať nábytok, ktorý šetrí peniaze aj priestor?

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Mebline.sk

Zariaďovanie bývania býva jednou z najväčších radostí, ale aj jednou z najväčších skúšok rodinného rozpočtu. Nový byt, prenájom, rekonštrukcia staršieho domu alebo detská izba, z ktorej dieťa rýchlo vyrástlo, dokážu priniesť množstvo nečakaných výdavkov. Mnohí ľudia preto hľadajú spôsob, ako si vytvoriť pekný, útulný a praktický domov bez toho, aby museli investovať do drahej výroby na mieru alebo kompletnej výmeny zariadenia.

Dobrá správa je, že pekné bývanie nemusí stáť majland. Rozhodujú najmä premyslené voľby. Nie je potrebné zaplniť každú miestnosť množstvom nábytku. Oveľa lepšie funguje vybrať menej kusov, ale takých, ktoré majú jasnú úlohu, ponúkajú dostatok úložného priestoru a zároveň sa dajú využiť aj po rokoch v inej miestnosti. Rozumné zariaďovanie nie je o najnižšej cene za každú cenu, ale o najlepšom pomere medzi funkciou, vzhľadom a životnosťou.

Aj menší interiér môže pôsobiť pokojne a útulne, ak má každá vec svoje miesto.
Aj menší interiér môže pôsobiť pokojne a útulne, ak má každá vec svoje miesto. Foto: Mebline.sk

Začnite tým, čo v domácnosti najviac prekáža

Pri obmedzenom rozpočte sa oplatí nezačínať dekoráciami, ale problémovými miestami. V jednej domácnosti to môže byť preplnená predsieň, v druhej malá spálňa bez dostatočnej skrine, inde obývačka plná drobností, káblov, dokumentov, hračiek a textílií. Ak sa tieto veci neriešia systémovo, interiér bude pôsobiť chaoticky bez ohľadu na farbu stien alebo nové doplnky. Najskôr si preto rozdeľte veci podľa toho, ako často ich používate. Oblečenie, tašky, topánky a školské potreby musia byť dostupné denne. Posteľná bielizeň, sezónne kabáty, kufre alebo vianočné dekorácie môžu byť uložené vyššie alebo v menej dostupnej časti nábytku. Drobnosti, ktoré vytvárajú najväčší vizuálny neporiadok, patria do zásuviek a uzatvorených častí komody.

Práve tento jednoduchý krok často ukáže, že domácnosť nepotrebuje viac miesta, ale lepšie rozdelený úložný priestor. Ak sa veci prestanú presúvať z jedného kúta do druhého, byt začne pôsobiť väčší aj bez stavebných úprav.

Skrine sú základom poriadku v malom aj väčšom byte

Šatníková skriňa patrí medzi kusy nábytku, pri ktorých sa oplatí premýšľať dlhodobo. Ak je príliš malá, domácnosť si začne pomáhať provizórnymi riešeniami: vešiakmi, krabicami, otvorenými regálmi alebo oblečením odloženým na stoličke. Takéto riešenia síce na chvíľu pomôžu, ale časom ešte viac zhoršia pocit neporiadku. Pri výbere skrine je dôležité sledovať najmä vnútorné členenie, výšku, spôsob otvárania a umiestnenie v priestore. Do menších spální a chodieb sa hodia najmä modely s posuvnými dverami, pretože nevyžadujú voľné miesto pred nábytkom. Zrkadlové plochy môžu opticky zväčšiť miestnosť a pridať svetlo tam, kde chýba okno alebo prirodzený jas.

Ak hľadáte lacné skrine, nepozerajte sa len na cenu. Všímajte si, či skriňa dokáže uložiť oblečenie na vešanie, poskladané veci, sezónne doplnky aj domáci textil. Dobrou inšpiráciou sú moderné kolekcie typu TRIVI, NOVI alebo QUANT, ktoré sa hodia do bytov, spální aj predsiení, kde je potrebné spojiť veľkú kapacitu s čistým vzhľadom.

Posuvné dvere šetria miesto a zrkadlová plocha pomáha opticky zväčšiť menšiu miestnosť.
Posuvné dvere šetria miesto a zrkadlová plocha pomáha opticky zväčšiť menšiu miestnosť. Foto: Mebline.sk

Komoda je malý pomocník s veľkým efektom

Kým skriňa rieši najväčší objem vecí, komoda pomáha zvládnuť každodenný chaos. Práve drobnosti bývajú dôvodom, prečo miestnosť pôsobí neustále neporiadne. Nabíjačky, dokumenty, lieky, sviečky, spoločenské hry, detské výtvarné potreby, obrusy alebo drobná elektronika potrebujú miesto, ktoré je dostupné, ale nie stále na očiach.

Výhodou komody je jej univerzálnosť. V obývačke môže nahradiť viacero menších skriniek. V spálni poslúži na bielizeň a textil. V detskej izbe pomôže s hračkami a školskými potrebami. V predsieni vytvorí priestor na doplnky, ktoré potrebujeme pri odchode z domu. Dobre zvolená komoda navyše nepôsobí tak masívne ako veľká skriňa, preto je vhodná aj do menších miestností.

Praktické moderné komody môžu mať zásuvky, dvierka, otvorené časti alebo kombinované riešenie. Kolekcie ako AZELIO, ROND, QUBIC či ALVARO sa dajú využiť v rôznych štýloch bývania – od jednoduchého moderného interiéru až po elegantnejšie zariadenie. Do úzkych priestorov sú zaujímavé aj komody s posuvnými dverami, napríklad modely typu RANER alebo FIESTA LAMELE, ktoré nekomplikujú pohyb okolo nábytku.

Jedna premyslená komoda dokáže často nahradiť tri menšie odkladacie miesta, ktoré iba zbierajú neporiadok. Práve preto patrí medzi najvýhodnejšie kusy nábytku pri zariaďovaní s menším rozpočtom.

Komoda ukryje drobnosti, ktoré by inak zostali na stole, polici alebo parapete.
Komoda ukryje drobnosti, ktoré by inak zostali na stole, polici alebo parapete. Foto: Mebline.sk

Farby a jednoduché línie dokážu urobiť veľký rozdiel

Ak chcete, aby byt pôsobil väčší a pokojnejší, nemusíte automaticky kupovať najdrahší nábytok. Veľký efekt majú aj farby a tvary. Svetlé drevo, biela, béžová, kašmírové odtiene alebo jemná sivá dokážu priestor opticky odľahčiť. Naopak, príliš veľa tmavých a masívnych kusov môže miestnosť zmenšiť, aj keď je nábytok kvalitný.

Pri menšom rozpočte sa oplatí držať jedného vizuálneho základu. Ak má každá miestnosť úplne iný dekor, interiér môže pôsobiť roztrieštene. Stačí zvoliť podobné odtiene dreva, rovnaký typ úchytiek alebo jednoduché hladké fronty. Potom možno priestor oživiť textíliami, rastlinami, obrazmi alebo vankúšmi, ktoré sa dajú časom lacno obmeniť. Minimalizmus v bežnej domácnosti neznamená prázdne izby bez osobnosti. Znamená menej vecí na očiach, viac uzatvoreného úložného priestoru a nábytok, ktorý nepôsobí zbytočne ťažko. Takýto prístup je praktický najmä v bytoch, kde jedna miestnosť plní viac úloh naraz – napríklad obývačka, pracovňa aj jedáleň v jednom.

Ako šetriť rozumne, nie za každú cenu

Najlacnejší kus nábytku nemusí byť vždy najvýhodnejší. Ak neponúkne dostatok priestoru, rýchlo budete potrebovať ďalší. Ak sa nehodí rozmerovo, bude prekážať pri pohybe. Ak má nepraktické vnútorné členenie, veci sa v ňom budú ukladať chaoticky. Preto sa pri každom nákupe oplatí položiť si jednoduchú otázku: vyrieši tento kus nábytku konkrétny problém v mojej domácnosti?

Pri skrini to môže byť problém s oblečením, posteľnou bielizňou alebo sezónnymi vecami. Pri komode drobnosti, ktoré sa hromadia v obývačke, predsieni alebo detskej izbe. Pri posteli úložný priestor navyše. Pri kuchyni lepšie využitie rohov a pracovnej plochy. Ak má nábytok jasnú funkciu, peniaze sú využité oveľa lepšie než pri náhodnom dokupovaní ďalších malých skriniek.

Jednotný štýl, uzatvorené úložné priestory a svetlé farby pomáhajú vytvoriť pokojnejší domov aj bez veľkých investícií.
Jednotný štýl, uzatvorené úložné priestory a svetlé farby pomáhajú vytvoriť pokojnejší domov aj bez veľkých investícií. Foto: Mebline.sk

Pekný domov vzniká z dobrých rozhodnutí

Zariadiť bývanie s menším rozpočtom neznamená vzdať sa štýlu. Znamená to vyberať s rozvahou, uprednostniť praktické riešenia a nepodľahnúť potrebe kúpiť všetko naraz. Najskôr sa oplatí vyriešiť úložné priestory, potom veľké kusy nábytku a až nakoniec dekorácie. Práve tak vzniká interiér, ktorý nielen dobre vyzerá, ale aj uľahčuje každodenný život.

Dobre zvolená skriňa pomôže udržať poriadok v oblečení a textíliách. Komoda schová drobnosti, ktoré by inak zaplnili celú miestnosť. Svetlé dekory a jednoduché línie odľahčia priestor. Najväčšou úsporou nie je vždy najnižšia cena, ale nábytok, ktorý slúži dlhšie, lepšie a vo viacerých situáciách.

Pekné bývanie teda nevzniká iba vďaka veľkým investíciám. Vzniká vtedy, keď každý kus nábytku má zmysel, každá vec svoje miesto a domácnosť sa dá udržiavať v poriadku bez neustáleho presúvania vecí z jedného kúta do druhého. Aj s menším rozpočtom sa dá vytvoriť domov, ktorý pôsobí moderne, príjemne a prakticky – presne tak, ako to bežný život potrebuje.

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