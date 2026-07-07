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Nemohli sa zhodnúť na jedle, preto si povedali zbohom. Vzťahy slávnych sa končili aj takto zvláštne
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Nemohli sa zhodnúť na jedle, preto si povedali zbohom. Vzťahy slávnych sa končili aj takto zvláštne

Miley Cyrus / Gwyneth Paltrow a Christ Martin
Miley Cyrus / Gwyneth Paltrow a Christ Martin — Foto: Wikimedia Commons @Ayusmilers, Instagram @gwynethpaltrow

Niektoré celebrity sa rozišli naozaj z prekvapivých dôvodov.

Hoci si to väčšinou neprajeme, občas to vo vzťahu jednoducho nevyjde a naše cesty s človekom, o ktorom sme si mysleli, že je ten pravý, sa musia rozísť. Dôvody, pre ktoré vzťahy končia, ale niekedy nie sú úplne obyčajné – svoje o tom vedia napríklad tieto celebrity.

Eva Matejková a Marián Slovák (vľavo) a Emil Horváth s manželkou Vierou Richterovou (vpravo).
Prečítajte si tiež: Podala mu ruku a ihneď sa zamiloval. Toto sú slávne páry, ktoré v manželskom zväzku vydržali desaťročia

4. Gwyneth Paltrow a Chris Martin

Jedným z dôvodov, prečo to nevyšlo oscarovej hviezde Gwyneth Paltrow a frontmanovi kapely Coldplay Chrisovi Martinovi, bolo údajne aj to, že obaja mali rôznu predstavu o stravovacích návykoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1344264610904155&set=a.617464436917513

Zatiaľ čo herečka má byť vegánka, jej bývalý manžel si potrpí aj na mäso. Tieto rozdiely sa premietli aj do výchovy detí – prísna diéta pre ich potomkov a odlišné duchovné presvedčenie viedli neskôr k „vedomému odlúčeniu“ medzi herečkou a spevákom, cituje Times Entertainment.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122254712006130748&set=a.122138718464130748

3. Richard Gere a Carey Lowell

Až po 11 rokoch manželstva si Richard Gere a Carey Lowell uvedomili, že od života chcú úplne iné veci. Zatiaľ čo hviezda filmu Pretty Woman si želala „pokojný život“, jeho niekdajšia manželka zase túžila po „stretávaní sa s ostatnými mocnými ľuďmi“. A tento rozdiel v ich životnom štýle stačil na to, aby sa napokon rozišli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122159856488978445&set=a.122136204350978445

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