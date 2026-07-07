Nemohli sa zhodnúť na jedle, preto si povedali zbohom. Vzťahy slávnych sa končili aj takto zvláštne
Niektoré celebrity sa rozišli naozaj z prekvapivých dôvodov.
Hoci si to väčšinou neprajeme, občas to vo vzťahu jednoducho nevyjde a naše cesty s človekom, o ktorom sme si mysleli, že je ten pravý, sa musia rozísť. Dôvody, pre ktoré vzťahy končia, ale niekedy nie sú úplne obyčajné – svoje o tom vedia napríklad tieto celebrity.
4. Gwyneth Paltrow a Chris Martin
Jedným z dôvodov, prečo to nevyšlo oscarovej hviezde Gwyneth Paltrow a frontmanovi kapely Coldplay Chrisovi Martinovi, bolo údajne aj to, že obaja mali rôznu predstavu o stravovacích návykoch.
Zatiaľ čo herečka má byť vegánka, jej bývalý manžel si potrpí aj na mäso. Tieto rozdiely sa premietli aj do výchovy detí – prísna diéta pre ich potomkov a odlišné duchovné presvedčenie viedli neskôr k „vedomému odlúčeniu“ medzi herečkou a spevákom, cituje Times Entertainment.
3. Richard Gere a Carey Lowell
Až po 11 rokoch manželstva si Richard Gere a Carey Lowell uvedomili, že od života chcú úplne iné veci. Zatiaľ čo hviezda filmu Pretty Woman si želala „pokojný život“, jeho niekdajšia manželka zase túžila po „stretávaní sa s ostatnými mocnými ľuďmi“. A tento rozdiel v ich životnom štýle stačil na to, aby sa napokon rozišli.