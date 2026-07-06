Spievaš ako koza, tvrdili jej. Svetoznámej dievčine zmenili život deti, ktoré sa hrabali v odpadkoch
Vtedy pochopila, že všetky deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru.
Keď mala dievčina z fotografie osem rokov, jej otec prišiel o klenotníctvo. Rodina vtedy stratila veľkú časť majetku a musela sa naučiť žiť oveľa skromnejšie. Práve v tomto období známa speváčka pochopila skutočnú hodnotu peňazí a tvrdej práce. Svojho otca odmalička obdivovala, písala mu básne a keď sa neskôr vydala na hudobnú dráhu, venovala mu aj svoju úplne prvú pieseň. A hoci sa ju zopár ľudí snažilo pripraviť o sny, ich neprajné komentáre ju nikdy neodradili.